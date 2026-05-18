お笑いコンビ・博多華丸大吉の博多華丸が１７日放送のテレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」に出演。上京して初めて手をつないだ女性芸能人を明かした。

この日は相方の博多華丸、ゲストのタレント・小倉優子と東京・板橋を街ブラ。華丸は「おれでも…３５歳で上京してきて…」と語り出すと、「初めて芸能人と手を繋いだのがゆうこりん」と明かした。

「えっ？えっ？覚えてないです」と戸惑う小倉に、華丸は「高田延彦さんのレギュラー番組。『チャンピオンズ』っていう番組」と説明。２００８年から約１年間、テレビ東京系で放送されたバラエティー番組で、元プロレスラーでタレントの高田延彦が司会を務め、華丸大吉と小倉がレギュラー出演していた。

華丸は「ゆうこりんと、うちらとビビる大木くんとロケ行って。手繋いでＵＦＯを呼ぶっていうロケ覚えてない？」と振り返ったが、ありえないようなシチュエーションに小倉は思わず笑いながら、手を振って否定した。華丸が「やった！やったの！」と力を込めるも、小倉は「何ですか、それ。何のロケですか？」と最後まで飲み込めずにいた。