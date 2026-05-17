とちぎテレビ

上三川町の住宅で住人の６９歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、下野警察署の捜査本部は１７日、指示役とみられる２８歳の男と２５歳の女を強盗殺人の疑いで逮捕しました。この事件での逮捕者は６人となりました。

新たに捜査本部に逮捕されたのは、神奈川県横浜市の無職、竹前海斗容疑者（２８）と、妻で無職の美結容疑者（２５）の２人です。

竹前海斗容疑者は１７日午前１時半ごろ、羽田空港国際線ターミナルの出発ロビーで出国寸前のところを逮捕されました。また妻の美結容疑者は神奈川県内のビジネスホテルで発見、確保され、下野警察署に任意同行し、１７日午後５時半過ぎに逮捕されました。

事件では指示役とみられていて、事件当時、２人一緒に栃木県内の別の場所から指示を出していたということです。移動手段は車とみられ、少年たちが乗っていた白いセダンとは別ということです。

竹前夫婦と少年４人の関係は詳しいことは分かっておらず、捜査本部は慎重に調べを進めています。

また竹前夫婦と被害者に面識があったという情報はないということです。

捜査本部は、実行役とみられる少年４人の供述や防犯カメラ画像のリレー捜査をもとに、警視庁や神奈川県警などと連携して指示役２人の逮捕に至りました。海斗容疑者、美結容疑者は３人家族で、美結容疑者がホテルで発見された時、生後７か月の長女と一緒にいたということです。

２人とも取り調べには素直に応じているということです。

捜査本部は匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」の犯行とみて捜査を進めていて、さらに上位の役がいる可能性もあるとみています。