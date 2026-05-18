豆苗の育て方と簡単レシピ！スープにサラダにベーコン巻きに…栄養豊富で収穫も楽しいコスパ最強野菜の活用術

“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、旬の野菜と果物のおいしさを引き出す技を紹介する本連載。今回は、お財布に優しい「豆苗」です。育て方からレシピまで、豆苗活用術をお伝えします。



文・写真＝堀基子

豆苗が価格の優等生である理由

天候不順による生育不良、原油価格の高騰に伴う輸送燃料費の上昇などを受けて、野菜は価格が不安定になりがち。

そんなとき強い味方になってくれるのが工場生まれの野菜です。もやし、かいわれ大根などのスプラウト類、フリルレタスやプリーツレタス、しめじやエリンギなど、身近な野菜の中にも工場で生産されているものは意外と多くあります。

工場産の野菜の長所は、天候に左右されない環境で栽培されるため価格が安定していること、衛生的な工場内で生産されていること、特に密閉度が高く外界から遮断された工場のものは病害虫のリスクが低いため無農薬の製品もあることなどです。

数ある工場産野菜の中でも私が特に気に入っているのは豆苗です。その理由は、低価格で栄養豊富、使い勝手がいい上に、再収穫ができるから。

失敗なし！豆苗の育て方

では、さっそく豆苗の取り扱い方をご紹介しましょう。

まず、豆苗を購入してきたら、常温ではすぐに成長してしまうので、パッケージのまま立てた状態で冷蔵庫で保存し、できるだけ早く料理に使います。

私はいつもパッケージを開けたら、たっぷりと水を入れた大きめのボウルに水道から流水を注ぎながら、豆苗の根元を持って葉と茎の部分を浸し、よく振り洗いした後、葉先を勢いよく振るようにして水を切っています。

そして、まな板の上で、豆ギリギリではなく、豆よりも少し上で切ります。すると、バラバラにならず、その後に切りそろえやすいのです。

そして、切り落とした根元は捨てずに、再収穫を目指して水栽培にチャレンジ！パッケージの下部を使って育ててもいいのですが、私は手頃なサイズのプラスチック容器に入れ、豆が浸らない程度に水を入れて栽培しています。

あとは、1日1回は水替えし、室内の明るい場所で育てるだけ。栽培環境にもよると思いますが、わが家では1週間でご覧の通りの成長ぶり！光を求めて窓のある方に向いて成長する姿も愛らしく、私はまっすぐ育つように、毎日、容器の向きを変えています。

適度な光があり、水が傷むほど温度が高い場所に置かず、毎日の水替えを欠かさなければ、私は今まで一度も再収穫に失敗したことはありません。量は減りますが2回目の再収穫も可能です。簡単ですので、ぜひお試しくださいね。

意外？ひょろいのに栄養も豊富

この豆苗という野菜の正体は、えんどう豆の若菜。特有の香りは、確かにグリーンピースで作る豆ご飯を思い起こさせます。

豆苗100gに含まれる栄養素をチェックしてみると、βカロテンはほうれん草に匹敵する4100μgと大変豊富で、緑黄色野菜としての600μgという基準を余裕でクリアしています。

ビタミンCは79mg、ビタミンKは280μg、食物繊維は3.3gといずれもほうれん草よりも多く、カリウムや鉄などのミネラルも含んでいます。ヒョロリと頼りなさげな見た目ながら栄養豊富な実力派野菜なのです。

相性抜群！豆苗とあさりのスープ

さて、次はクッキング編です。豆苗はアクがないので下ゆでの必要がなく、生のままでも煮ても炒めても汁物にしてもよしという万能野菜。

かつては高級中華食材とされていたそうで、中華料理によく合います。生まれも育ちも横浜という友人が連れて行ってくれた、中華街の路地裏にある隠れ家のような名店で出された、豆苗とあさりのスープの美味しさが忘れられず、今ではすっかりわが家の定番メニューになりました。

鍋に水と酒とあさりを入れて火にかけ、沸騰したらアクをすくい、鶏ガラスープの素と醤油で味を調え、あさりの口が開いてきたら豆苗を投入するだけ。お店の味には及びませんが、雰囲気は十分味わえます。

豆苗とあさりの風味を邪魔しないえのきだけなどのきのこを足したり、仕上げに刻んだ長ねぎやしょうがの千切りをのせたり、ごま油少々をたらしたりして、アレンジしてもOKです。

生食もOK！チョップドサラダ

生食するのなら、豆苗を長さ1cmほどに刻み、小さめに切ったミニトマト、パプリカ、紫玉ねぎ、サラダチキンなどと一緒に好みのドレッシングで和えたチョップドサラダにして、大きめのスプーンでワシワシ食べるのが好きです。

他にも、炒め物に加えれば彩りになりますし、煮浸し、和え物、みそ汁の具、ナムル、生春巻きやキンパの具など、様々なメニューで活躍してくれるので、いつも重宝しています。

最後に、食べ応えがあってメインのおかずになる、簡単メニューをご紹介しますね。

超シンプル！「豆苗のベーコン巻き」

【豆苗のベーコン巻き】

豆苗をベーコンで巻き、爪楊枝で止めて、フライパンで焼くだけの簡単レシピ。ベーコンの塩気と旨味だけで十分だから調味料いらず！豆苗は生でも食べられるので、ベーコンに火が通ればOKです。

■材料（2人分）

豆苗1パック

ベーコン3枚

オリーブオイル小さじ2

■作り方

（1）豆苗は洗って根元を切り落とし、半分に切ったベーコンで巻き、巻き終わりを爪楊枝でとめます。

（2）フライパンにオリーブオイルを入れて中火にかけ、（1）を並べて、少しずつ位置を変えながら焼き、ベーコンに火が通ったら爪楊枝を外し、皿に盛り付けます。

堀 基子（ほり・もとこ）

野菜ソムリエ上級プロ。1961年生まれ、東京都出身、沖縄県在住。ベジコラボokinawa代表。