春のビーガングルメ祭り 名古屋・鶴舞公園で開催

ビーガン・プラントベースフードの専門フェスティバル「ビーガングルメ祭り」（主催・日本プラントベース市場協会）が5月10日、名古屋会場となる鶴舞公園（名古屋市昭和区）で開催された。同日は物販・飲食60小間、キッチンカー5台が出展。飲料や菓子、弁当・惣菜、軽衣料などを販売。青空ヨガ教室のような体験イベントも行われ、賑わいを見せた。

今回は、「コメダ珈琲店」のキッチンカーが初出展。同社は、東京東銀座にプラントベースカフェ「KOMEDA is □」を運営しており、今回初めてイベントに参加。大豆ミートを使用したべっぴんバーガー「アボ照りバーガー」や「soyハムカツホットサンド」、コメダブレンドコーヒーなどを販売した。

物販ブースでは、キユーピーの「GREEN KEWPIE」ブランドが今回も出展。

自社ブースでは、「サラダクラブ ミックスビーンズ」と「植物生まれのボロネーゼ」を組み合わせた「チリコンカン風」を試食で用意したほか、他の出展者とのコラボも展開した。

ビーガン・ベジタリアン食材を手掛けるかるなぁ（名古屋市）は、物販・ドリンク・飲食をフル装備。飲食では「ベジカツサンド」や「大豆ミートのやきとり風」など定番アイテムに加え、現在イチオシの「ヴィーガンシュリンプ（えび風）業務用」を使用したポップコーンシュリンプも販売。甘強酒造（愛知県蟹江町）は、「塩糀」や「西京漬床」、新商品の「金のごま甘酒」などを取り揃えた。

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