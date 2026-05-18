エールディヴィジ最終節、フェイエノールトはズウォレを2-0で下し、今季2位として来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。この結果、日本代表FW上田綺世は25得点でリーグ得点王に輝いた。



最終節での得点はなかったが、オランダリーグでの得点王は、日本人選手初の偉業だ。フェイエノールト専門メディアである『1908.nl』は、「ロッテルダムでの輝かしい先駆者たちの足跡を辿った」と上田の活躍を称賛した。





得点数も特筆すべきだ。2010年以降、フェイエノールトから生まれた得点王は2人。16-17シーズンのニコライ・ヨルゲンセン（21得点）、19-20シーズンのステフェン・ベルハイス（15得点）だが、上田はこの2選手を上回る得点を挙げた。さらに、欧州全体でも上田の得点数は目を惹く数字だ。ロッテルダム地元メディア『Rijnmond』は、上田は今や欧州でもっとも得点できる選手だと報じた。欧州でトップというわけではないものの、現在までに欧州主要リーグで上田の得点数を上回るのはプレミアリーグのアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／26得点）、ブンデスリーガのハリー・ケイン（バイエルン／36得点）、プリメイラ・リーガのルイス・スアレス（スポルティングCP／28得点）の3名のみとなっている。今季、爆発することになった上田の得点力。今夏のW杯でも、上田のゴールに期待と警戒が集まることになりそうだ。