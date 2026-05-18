【アナハイム（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグは１７日、各地で行われ、ドジャースの佐々木はエンゼルス戦に先発し、メジャー自己最長の７回を投げて４安打１失点、自己最多の８奪三振で２勝目（３敗）を挙げた。

１番指名打者で出た大谷は２点適時打を放つなど３安打２打点だった。チームは１０―１で大勝。ホワイトソックスの村上はカブス戦に２番一塁で出場し、二塁打を放った。５番右翼で出たカブスの鈴木は１安打。試合はホワイトソックスが延長十回、９―８で逆転サヨナラ勝ちした。

３月のオープン戦で対戦した際には８四死球で５失点と乱れたエンゼルス戦で、ドジャースの佐々木が見違えるような投球を見せた。メジャー２年目で先発では初めての無四球で、自己最長の７回を投げ切った。

一回一死、通算４１５本塁打の主砲トラウトに二塁打を浴びたが、後続を空振り三振と三ゴロに仕留めた。許した長打はこの１本だけ。味方打線が集中打で四回に一挙５点を奪って７点リードとなり、精神的にも余裕が生まれた。「守備にも助けられながら、点も取ってもらい、リズムよく投げられた」。五〜七回は毎回３人ずつで退け、全く危なげなかった。

ロバーツ監督は「四球を出さなかったことは、彼が今、自信を持っていることを証明している」と無四球を特に評価。佐々木も「この投げ方だったら、ある程度ここに行く、というフォームで投げられている」と言い、投球フォームの改善と制球力の向上に手応えを感じていた。今後への期待が膨らむ２勝目だった。（帯津智昭）