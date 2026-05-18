【DreamHack Atlanta 2026】 5月15日～17日 開催（現地時間）

5月15日から5月17日（現地時間）にかけてアメリカ・ジョージア州アトランタで開催された格闘ゲームの大会「DreamHack Atlanta 2026」における「ストリートファイター6」部門にて、Saishunkan Sol 熊本（SS熊本）に所属するこばやん選手が優勝した。

こばやん選手はDualKevin選手に破れルーザーズ（敗者復活戦）行きとなるも、その後は勝ち続けグランドファイナルへ進出。決勝ではアメリカの強豪・Nephew選手に勝利し、見事優勝を果たした。

決勝戦ではまずは3-2で勝利しリセット。その後もフルラウンドまでもつれこむ激闘となったが、ザンギエフ対ジュリの対決を制し、賞金15,000ドルと、サウジアラビアで開催予定のeスポーツイベント「Esports World Cup 2026（EWC 2026）」への出場権を手にした。

こばやん選手は試合後に自身のXにて「今までで1番緊張してましたしたがメンバーの手厚いサポートでいい動きができました！」とコメント。さらに「去年出れずに悔しい思いをしたのでEWC出場嬉しいですね」と喜びを綴った。