【スト6】ザンギ使いのこばやん選手が「DreamHack Atlanta 2026」優勝！ルーザーズから勝ち上がりNephew選手とのフルラウンド激闘を制する
5月15日から5月17日（現地時間）にかけてアメリカ・ジョージア州アトランタで開催された格闘ゲームの大会「DreamHack Atlanta 2026」における「ストリートファイター6」部門にて、Saishunkan Sol 熊本（SS熊本）に所属するこばやん選手が優勝した。
こばやん選手はDualKevin選手に破れルーザーズ（敗者復活戦）行きとなるも、その後は勝ち続けグランドファイナルへ進出。決勝ではアメリカの強豪・Nephew選手に勝利し、見事優勝を果たした。
決勝戦ではまずは3-2で勝利しリセット。その後もフルラウンドまでもつれこむ激闘となったが、ザンギエフ対ジュリの対決を制し、賞金15,000ドルと、サウジアラビアで開催予定のeスポーツイベント「Esports World Cup 2026（EWC 2026）」への出場権を手にした。
こばやん選手は試合後に自身のXにて「今までで1番緊張してましたしたがメンバーの手厚いサポートでいい動きができました！」とコメント。さらに「去年出れずに悔しい思いをしたのでEWC出場嬉しいですね」と喜びを綴った。
DreamHack Atlant優勝できました！- SS熊本/こばやん kobayan (@kobayan_new) May 17, 2026
今までで1番緊張してましたしたが
メンバーの手厚いサポートでいい動きができました！
去年出れずに悔しい思いをしたので
EWC出場嬉しいですね☺️
チームのサポートや
夜遅くまで応援してくれた皆さんありがとうございました！！ pic.twitter.com/Oyd7z0NLQZ
DREAMHACK ATLANTA CHAMPION🏆🇺🇸- 【公式】Saishunkan Sol 熊本 from 再春館システム (@saisys_esports) May 17, 2026
まさにアンストッパブル。
苦しい展開にも屈さず、ルーザーズから最後まで駆け抜け見事優勝を果たしました🥇
早朝からたくさんのアツいご声援をありがとうございました🤝#SS熊本 https://t.co/X5lLndauVo pic.twitter.com/mZjJAxbsLn