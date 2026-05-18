BTS、デビュー記念日に釜山をジャック！街全体が“BTS一色”に…「THE CITY BUSAN」開催

BTSのデビュー記念日に合わせ、“ホームカミング”フェスティバルが開催される。

所属事務所のBIGHIT MUSICは5月18日、「BTSがデビュー記念日に合わせ、釜山（プサン）で大規模な都市型フェスティバルを開催する」と公式コメントを発表した。

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BTSは、6月12日〜13日に「BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN BUSAN」を開催する。これにあわせて、釜山全域をBTSの音楽とストーリーで彩る「THE CITY」プロジェクトも展開する予定で、期待を集めている。

「BTS THE CITY ARIRANG - BUSAN」は、釜山市民や観光客が共に楽しめる文化フェスティバルになる見通しだ。BTSは、2022年に開催された「2030釜山世界博覧会誘致祈願コンサート」以来、4年ぶりに釜山を訪れ、特別な“ホームカミング”フェスティバルを開催する予定だ。

（画像提供＝BIGHIT MUSIC）

釜山広域市の協力と支援のもと企画された今回の「THE CITY BUSAN」では、広安大橋のドローンライトショーや、映画の殿堂ビッグルーフでのライトショーをはじめ、主要ランドマークでさまざまなイベントが実施される。詳細は、Weverse内のBTS公式チャンネルで確認できる。

BTSの釜山公演が、デビュー記念日である6月13日前後に開催されるだけに、特別な意味を持つフェスティバルになると期待されている。

（記事提供＝OSEN）