「私を麻薬中毒者に」メンバー間の暴露騒動で“絶縁説”も囁かれた2NE1、完全体ショットにファン感動

デビュー17周年を迎えた2NE1が完全体での姿を公開し、“絶縁説”を払拭した。

これに先立ち、今年3月、2NE1のメンバーであるパク・ボムの突発的なSNS投稿をきっかけにメンバー間の不仲説が浮上し、ファンの間で心配の声が上がっていた。

【話題】パク・ボム、メンバーの薬物使用を“暴露”

当時、パク・ボムが自身のインスタグラムを通じて「過去にパク・サンダラが薬物使用の疑いで検挙されると、それを隠蔽するために私を薬物犯に仕立て上げた」という趣旨の主張を展開し、物議を醸した。投稿はその後削除されたものの、その波紋は小さくなかった。

（写真＝パク・サンダラInstagram）

その後、パク・サンダラは自身を巡る疑惑について直接否定。「麻薬を使用した事実はない。彼女（パク・ボム）が健康になることを願っている」との立場を明らかにした。何よりも、自分に向けられた発言に対して不快感を露わにするのではなく、長い時間を共にしてきたメンバーの健康をまず第一に心配する姿を見せ、注目を集めていた。

しかしその後、パク・サンダラのインスタグラムのフォローリストからパク・ボムのアカウントが消えていることが判明し、さらなる憶測を呼ぶこととなった。CLやコン・ミンジはフォローしているにもかかわらず、パク・ボムだけが外れていることが分かると、ネット上では「縁を切ったのではないか」「メンバー間で問題が生じたのではないか」といった反応が相次いだ。ただし、当時もこれについて双方が公式な立場を明かすことはなかった。

この騒動から約2か月が経過した今、ファンの不安を和らげる嬉しい光景が公開された。

デビュー17周年を迎えた5月17日、パク・サンダラは自身のインスタグラムを通して「ハッピー17周年〜!!!」というコメントとともに写真を投稿した。公開された写真には、4人のメンバーがブラックのレザースタイルで衣装を合わせ、仲睦まじくポーズを取る姿が収められている。

何よりも注目を集めたのは、久々となる完全体の姿だった。明るい表情の中に垣間見えるお茶目な雰囲気や、自然体なポーズがファンの感動を誘った。

投稿を見たファンからは「17年経っても変わらない」「完全体を見るだけで何だか胸が熱くなる」「パク・ボムまで一緒の姿が見られて本当に嬉しい」「時間が経っても2NE1は2NE1」など、熱い反応が寄せられている。

実際、ファンが最も喜んだのは、単に写真が公開されたからという理由だけではない。一時的に浮上した様々な憶測や懸念を払拭し、4人が再び同じフレームに収まったという事実そのものだった。不仲説の真偽よりも大きく心に響いたのは、17年という歳月が流れても、今なお共に笑い合っているという点だ。

デビュー17周年という節目だけでなく、“完全体の2NE1”そのものが、ファンにとって何よりも特別なプレゼントとなったようだ。

（記事提供＝OSEN）