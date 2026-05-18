【RG 1/144 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（ナラティブVer.）【再販】】 予約開始：5月18日11時 8月 発送予定 価格：13,530円 【HG 1/144 シナンジュ・スタイン（ユニコーンVer.）【再販】】 予約開始：5月18日11時 8月 発送予定 価格：3,080円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（ナラティブVer.）」と「HG 1/144 シナンジュ・スタイン（ユニコーンVer.）」をそれぞれ8月に再販する。5月18日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「RG 1/144 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（ナラティブVer.）」が13,530円、「HG 1/144 シナンジュ・スタイン（ユニコーンVer.）」が3,080円。

本製品は、映画「機動戦士ガンダムNT（ナラティブ）」に登場する「ユニコーンガンダム3号機 フェネクス」と、「機動戦士ガンダムUC MSV」より「シナンジュ・スタイン（ユニコーンVer.）」を、同社のプラモデルシリーズ「RG（リアルグレード）」と「HG（ハイグレード）」でそれぞれ商品化したもの。

「RG 1/144 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（ナラティブVer.）」は、特徴的な金色に輝く本体カラーはゴールドメッキ加工で表現しており、RG独自の考証により、装甲ごとにニュアンスを変えた3種のゴールドメッキで再現。アームド・アーマーDEのスタビライザーにはリード線を採用し、フレキシブルな表情付けができる。

デストロイモードとユニコーンモードの変身を再現可能で、頭部のブレードアンテナは差し替え式となり、その他本体部は変身を完全再現できるほか、暴走時の赤いツインアイを付属のシールで再現できる。

また、各種マーキングを再現するリアリスティックデカールが付属する。

「HG 1/144 シナンジュ・スタイン（ユニコーンVer.）」は、ユニコーンVer.としてのディテール上の特徴である専用武装「ハイ・ビーム・ライフル」や「シールド」、「袖付き」の意匠が施される前の外装を新規造形パーツで用意しており、さらにプロペラントタンクの長さなど、細部の変更点も新規造形で再現している。

ナラティブVer.と異なる印象を持つUC-MSV設定カラーを、成形色にて再現しており、ハイ・ビーム・ライフル以外にも、バズーカやビーム・サーベル、各種ハンドパーツと豊富なオプションが付属し、組み合わせてバトルイメージを再現できる。

「RG 1/144 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（ナラティブVer.）」

「HG 1/144 シナンジュ・スタイン（ユニコーンVer.）」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、ABS、PP、PVC その他仕様組み立てに接着剤は使用しません仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、ABS、PP、PVC その他仕様組み立てに接着剤は使用しません

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。