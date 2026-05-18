ユニクロ、夏の大型企画「感謝祭」開催へ 80商品超が特価“いざ夏支度”【5・22〜5・28の7日間】
ユニクロは、夏の大型キャンペーン「ユニクロ感謝祭」を5月22日から28日までの7日間開催する。80商品以上を感謝価格で販売するほか、ノベルティ配布や新コラボレーションの発売など、多彩な企画を展開する。
【写真】7日間限定！「ユニクロ感謝祭」開催
年々暑さが厳しさを増す中、今回は本格的な夏を前にした“夏支度”をテーマに、エアリズムシリーズや夏向けボトムスなど季節商品を中心に値下げを実施。汗をかいても快適に着用できるTシャツやインナー、ポロシャツなどをお買い得価格で展開する。
主な対象商品として、「Uniqlo UエアリズムコットンオーバーサイズT」は1990円から1290円、「WOMENエアリズムコットンT」は1500円から990円に値下げ。全50色柄以上を展開するポロシャツ・ニットポロセーターも、今季初の1000円引きとなる1990円で販売される。
さらに、MEN・WOMENのエアリズムインナーは1290円から990円に、WOMENエアリズムブラトップは2490円から1490円へ値下げ。SNSでも話題となった「WOMENウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」も、今季初の限定価格として2990円から1990円で販売される。
感謝祭初日の5月22日には、新コラボレーション「UNIQLO and Cecilie Bahnsen」2026年春夏コレクションも一般発売される。コペンハーゲン発ブランド、セシリー・バンセンとの初協業となり、フラワーモチーフやフリル、シャーリングなどブランドらしいデザインを日常着に落とし込んだコレクションが並ぶ。ブランド初となるガールズラインも展開し、大人とのペアコーディネートも楽しめる。
ノベルティ企画も充実する。5月22日から24日までの3日間は、税込1万円以上購入した人を対象に、感謝祭初となるネッククールリングと保冷ポーチのセットをプレゼント。初日限定では、各店舗の店長が選んだ“地域の銘品”も来店者へ先着配布される。
また、人気サッカー漫画『ブルーロック』との初コラボレーションUTも感謝祭初日に発売。原作者・ノ村優介氏による描き下ろしイラストを含む限定デザインを展開する。
このほか、ジーユー、プラステも同期間で感謝祭を実施。ライブ配信サービス「UNIQLO LIVE STATION」では感謝祭商品の先行紹介や、1万円分のギフトカードが100人に当たるキャンペーンも行われる。
【写真】7日間限定！「ユニクロ感謝祭」開催
年々暑さが厳しさを増す中、今回は本格的な夏を前にした“夏支度”をテーマに、エアリズムシリーズや夏向けボトムスなど季節商品を中心に値下げを実施。汗をかいても快適に着用できるTシャツやインナー、ポロシャツなどをお買い得価格で展開する。
さらに、MEN・WOMENのエアリズムインナーは1290円から990円に、WOMENエアリズムブラトップは2490円から1490円へ値下げ。SNSでも話題となった「WOMENウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」も、今季初の限定価格として2990円から1990円で販売される。
感謝祭初日の5月22日には、新コラボレーション「UNIQLO and Cecilie Bahnsen」2026年春夏コレクションも一般発売される。コペンハーゲン発ブランド、セシリー・バンセンとの初協業となり、フラワーモチーフやフリル、シャーリングなどブランドらしいデザインを日常着に落とし込んだコレクションが並ぶ。ブランド初となるガールズラインも展開し、大人とのペアコーディネートも楽しめる。
ノベルティ企画も充実する。5月22日から24日までの3日間は、税込1万円以上購入した人を対象に、感謝祭初となるネッククールリングと保冷ポーチのセットをプレゼント。初日限定では、各店舗の店長が選んだ“地域の銘品”も来店者へ先着配布される。
また、人気サッカー漫画『ブルーロック』との初コラボレーションUTも感謝祭初日に発売。原作者・ノ村優介氏による描き下ろしイラストを含む限定デザインを展開する。
このほか、ジーユー、プラステも同期間で感謝祭を実施。ライブ配信サービス「UNIQLO LIVE STATION」では感謝祭商品の先行紹介や、1万円分のギフトカードが100人に当たるキャンペーンも行われる。