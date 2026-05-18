◇インターリーグ パドレス−マリナーズ（2026年5月17日 シアトル）

パドレスの松井裕樹投手（30）が17日（日本時間18日）、敵地でのマリナーズ戦で6回無死満塁のピンチで救援登板した。

7−0の6回、先発・ジオリトが3者連続四球を与え降板。無死満塁のピンチで後を継いで2番手でマウンドに上がった。3番・ネーラーに対し、フルカウントから押し出し四球を与えると、続くアロザレーナには中犠飛、レフスナイダーにも左犠飛を許し3点を奪われ、ジオリトが出した走者をすべて生還させてしまった。

なおも2死三塁でヤングを空振り三振に仕留め、この回を投げ終えた。

イニングをまたいだ7回も続投し、先頭・カンゾーンを四球で歩かせたが、次打者・ガーバーを空振り三振。エマーソンを右飛に打ち取り、リバスも左飛に仕留め、このイニングは無失点で、自身の登板成績は2回無安打2四球、無失点だった。

これで今季成績は4試合で計8回2/3を投げ、無失点で防御率0・00をキープした。

松井は春季キャンプ中の2月に左足の内転筋を負傷。侍ジャパンとして出場予定だったWBCを辞退し、開幕も負傷者リスト（IL）で迎えた。今月上旬に復帰し、8日（同9日）のカージナルス戦で今季初登板を果たした。