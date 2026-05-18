ブルージェイズは１７日（日本時間１８日）、岡本和真内野手がＴシャツをＰＲする動画を公開。なぜかケサディーヤを食べながら「ナイスＴシャツ」とにこやかにアピール姿がファンの反響を呼んだ。

この日、岡本は休養日でタイガース戦を欠場。チームは４−１で連勝を２に伸ばした。その試合後、「かっこいいＴシャツ！」と題して公開された動画では、ケサディーヤを食べながら自ら着用した岡本和真ＴシャツをＰＲする姿が。やや棒読みながら「ナイスＴシャツ」と笑みを浮かべながら逸品を指さした。

ファンからも「可愛すぎます！ナイス！」「かわいい和真さん」「欲しい！」「何てＴシャツなんだ（笑）」と反響の声があがった。移籍後、岡本の勝負メシとしてすっかり定着したメキシコ版お好み焼き「ケサディーヤ」。トルティーヤにチーズや肉などを挟んで焼き上げるメキシコ料理で、北米では定番の一品。シュナイダー監督や本人のインタビューでもたびたび登場している逸品だ。

球場では特製メニューも登場し、現地のファンに受け入れられている。現地放送局がインタビューを敢行した際には「食べますけど、毎日じゃないですよ」と苦笑いで明かしていた。

チームトップの１０本塁打、２７打点をマークし、移籍１年目ながら独特のキャラクターも相まってトロントのファンに受け入れられている岡本。特別Ｔシャツも人気を博しそうだ。