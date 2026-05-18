老後の資金不足は、単なる家計の問題に留まりません。それは、長年築き上げてきた親子の信頼関係さえも変えてしまう破壊力を持っています。「子どもに頼らなければ暮らせない」という脆弱な老後設計は、悲劇的な結果を招くことも。本記事では斉藤さん（仮名）の事例とともに、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が高齢親の経済的自立の重要性を説きます。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、個人名や団体名、具体的な状況の一部を変更しています。

一人息子の結婚

斉藤和夫さん（仮名／72歳）は妻の久美子さん、一人息子の翔太さん（32歳）と一緒に都営団地で暮らしていました。翔太さんは、和夫さんが40歳のときに生まれた子です。結婚が遅かった夫婦にとって待望の子どもでした。

晩婚ゆえの悩みは、翔太さんの大学卒業が和夫さんの定年退職の間際と重なったことです。教育費を払い終えたとき、老後のための大きな貯蓄を作ることはできていませんでした。

現在、夫婦の収入は月21万円ほどの年金のみ。決して余裕はありませんが、「翔太が一緒に住んでくれているから大丈夫」という安心感がありました。

食費や光熱費を少し入れてくれるだけでも助かる。将来的には、息子が結婚してもこのまま同居して、自分たちの面倒をみてくれるだろう――。そんな期待を、夫婦はごく自然な「親の権利」として抱くようになっていたのです。

ある日、翔太さんが「紹介したい人がいる」といって、婚約者の女性を連れてきました。礼儀正しく穏やかな女性で、久美子さんは「やっと安心できる」と涙ぐみ、和夫さんも上機嫌でした。その後、両家の顔合わせも順調に進みます。

しかし、和やかな空気のなかで、和夫さんは何気なくこう尋ねました。

「ところで、いつからここで一緒に暮らせるんだ？」

すると翔太さんは、少し間を置いてこう答えたのです。

「結婚後は、二人で賃貸を借りて暮らすつもりだよ」

その一言で、場の空気は凍り付きました。

突きつけられた「親子の縁」の値段

「そんな話は聞いてないぞ！」

思わず和夫さんは大声を上げてしまいました。周囲が固まるなか、翔太さんは冷静に「この場ではなんだから、その話はあとでちゃんとしよう」とその場を収めましたが、数日後の話し合いでも、お互いの話はまったく噛み合いません。

和夫さん夫妻は、「自分たちは翔太のためにずっと頑張ってきた」「親の面倒をみるのは当然ではないか」と主張します。対する翔太さんは、長年感じていた息苦しさがあったようです。「俺には俺の人生があるんだよ」と吐きだします。

焦った和夫さんは、つい本音を口にしてしまいました。

「年金だけじゃ苦しいんだ。少しは支援してくれないか」

その瞬間、翔太さんの表情が変わりました。しばらく沈黙したあと、静かな声でこういったのです。

「……わかったよ。団地の家賃分くらい払えば十分だよね」そして、続けました。「その代わり、親子の縁を切りますので」。

あまりにも冷たい言葉でした。夫婦は呆然と座り込んでしまいます。

「俺たちは……子育てに失敗したのか」

静まり返った部屋のなかで、夫婦は自分たちの過ちに打ちひしがれ、心がえぐられる思いがしました。

老後を“子ども頼みにする”危うさ

子どもと同居している家庭では、知らず知らずのうちに「子どもの収入」を家計の一部として組み込んでしまうケースが少なくありません。しかし本来、老後の生活費は自分たちの年金や資産で賄うことが基本です。子どもの支援がなければ生活できない状態では、すでに老後の生活設計は崩壊しているといえます。

もちろん、親子同居そのものが悪いわけではありません。経済的にも、生まれてくる孫の育児を助け合えるような関係であれば、それは一つの理想的な形でしょう。

ただし、「子どもが親を支える前提」で人生設計をしてしまうと、子どもの人生の可能性を親が閉じてしまうことにもつながり、それがしこりとなって、親子の関係にヒビが入る事態にもなりえます。

子どもには子どもの人生があります。結婚し、家庭を持ち、自分たちの生活を築こうとするのは自然なことです。親の都合で人生をコントロールしようとすること自体に、無理があるのではないでしょうか。

特に、今回のように40歳前後で子どもを持つ晩産家庭の場合は注意してください。子どもが独立するころには、自分たちも定年を迎える年齢に近づいています。つまり、教育費負担が終わってから老後資金を準備するまでの時間が極端に短いのです。こうしたケースでは、早くに子どもを授かった家庭よりもいっそう、現役時代からの入念な準備が不可欠です。

老後に必要なのは、「子どもが助けてくれるだろう」という根拠のない期待ではありません。自分たちの生活を自分たちだけで完結させられる計画なのです。

自立して送り出すことが、最後の親心

高齢化が進むなか、老後の孤立や家族関係の希薄化は、ますます深刻な問題になっています。内閣府『令和7年版高齢社会白書』によると、65歳以上の人がいる世帯のうち、夫婦のみの世帯と単独世帯がそれぞれ約3割を占めています。高齢者のみ世帯の増加が指摘されており、家族との距離感は今後さらに重要なテーマになるでしょう。

子どもと良好な関係を築くことと、「生活を依存すること」は別問題です。親として本当に必要なのは、子どもを縛ることではなく、誰に頼らなくても暮らせる自立した背中をみせ、新しい家庭へと送り出すことではないでしょうか。

老後資金の不足は、いつしか言葉の端々に現れ、大切な人間関係さえも蝕んでいきます。現役時代から「年金だけでいくら不足するのか」「何歳まで働く必要があるのか」を事前に具体的に見える化し、準備しておくことが重要になります。それが、家族関係を守ることにもつながるのです。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー