「Care Bears ゴールドプリント トート」（各7700円）　、「Care Bears フェイス ダイカットポーチ」（各5940円）　※価格は税込み

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　「MARY QUANT（マリークヮント）」は、5月26日（火）から、アメリカ生まれのカラフルなクマのキャラクター“ケアベア”とコラボレーションした「ケアベア デザイン コレクション」を、全国の店舗などで発売。それに先駆け、公式オンラインショップでは5月15日（金）より先行予約受付を開始した。

【写真】カラフルなポーチもラインナップ！　ケアベアコレクション一覧

■心ときめくカラフルなコレクション

　今回発売される「ケアベア デザイン コレクション」は、子どもから大人まで世界中で愛されるケアベアの世界に「マリークヮント」のアイコンであるデイジーをあしらった、ポップなムード満載のコレクション。

　ラインナップには、キャラクターたちの表情が愛らしい「フェイス ダイカットポーチ」や、デイジーを散りばめた「ゴールドプリント トート」など、心ときめくカラフルなアイテムがそろう。

　また、おしゃれな「ニット プルオーバー」や「ルームウェア」といったアパレル商品も登場。さらに、本コレクションを購入した人には「限定デザインショッパー」が配布される。