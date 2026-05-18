ケアベア×「マリークヮント」がコラボ！ デイジーをあしらった「トートバッグ」など展開へ
「MARY QUANT（マリークヮント）」は、5月26日（火）から、アメリカ生まれのカラフルなクマのキャラクター“ケアベア”とコラボレーションした「ケアベア デザイン コレクション」を、全国の店舗などで発売。それに先駆け、公式オンラインショップでは5月15日（金）より先行予約受付を開始した。
【写真】カラフルなポーチもラインナップ！ ケアベアコレクション一覧
■心ときめくカラフルなコレクション
今回発売される「ケアベア デザイン コレクション」は、子どもから大人まで世界中で愛されるケアベアの世界に「マリークヮント」のアイコンであるデイジーをあしらった、ポップなムード満載のコレクション。
ラインナップには、キャラクターたちの表情が愛らしい「フェイス ダイカットポーチ」や、デイジーを散りばめた「ゴールドプリント トート」など、心ときめくカラフルなアイテムがそろう。
また、おしゃれな「ニット プルオーバー」や「ルームウェア」といったアパレル商品も登場。さらに、本コレクションを購入した人には「限定デザインショッパー」が配布される。
【写真】カラフルなポーチもラインナップ！ ケアベアコレクション一覧
■心ときめくカラフルなコレクション
今回発売される「ケアベア デザイン コレクション」は、子どもから大人まで世界中で愛されるケアベアの世界に「マリークヮント」のアイコンであるデイジーをあしらった、ポップなムード満載のコレクション。
ラインナップには、キャラクターたちの表情が愛らしい「フェイス ダイカットポーチ」や、デイジーを散りばめた「ゴールドプリント トート」など、心ときめくカラフルなアイテムがそろう。
また、おしゃれな「ニット プルオーバー」や「ルームウェア」といったアパレル商品も登場。さらに、本コレクションを購入した人には「限定デザインショッパー」が配布される。