お笑いタレントの東MAXこと東貴博が17日に自身のアメブロを更新。レギュラー出演を務めるバラエティ番組の出演者ら豪華メンバーとゴルフコンペを開催したことを報告した。

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「所さんと高木くんと賑やかゴルフ！」というタイトルでブログを更新した東は、所ジョージや歌手で俳優の高木雄也との集合ショットを公開。このメンバーの共通点についてバラエティ番組『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』の共演者であることを明かした。

さらに今回のゴルフは番組スタッフも20人近く集まった大規模なコンペだったと言い、「いい番組よね」と、しみじみと喜びをつづった。東は「スタッフともこんなに仲の良い番組って、実はなかなかないものよ。チームワークがいいわけだ、20年続いてるからね」と、長寿番組を支えるアットホームな現場の空気感に誇らしげな様子。「楽し過ぎた」と、大満足の時間を過ごしたことを明かした。

さらに、コンペ終了後には「その日のうちに所さんが、この思い出を歌にして送ってくれた」といい、「やること早いのよ。またその歌が楽しいこと」と、所の粋な気配りについてつづった。最後には「ゴルフも年1くらいはやりたいね」と述べ、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「所さんの即興曲気になります」「素敵すぎるチームワーク」などのコメントが寄せられている。