【ガシャポン】G3-X対G4、『仮面ライダー』シリーズの名シーンが美麗な色紙なってフラットがシャポンに登場!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「【フラットガシャポン】仮面ライダー色紙ART GP5」を2026年5月 第3週 より発売する。全11種で価格は400円。
2026年5月 第3週 発売「【フラットガシャポン】仮面ライダー色紙ART GP5」(全11種・400円)
「【フラットガシャポン】仮面ライダー色紙ART GP5」は、『仮面ライダー色紙ART GP』の第5弾が登場。全種メタリック加工を施した豪華仕様。更にレアにはエンボスや箔押しを使用した色紙を収録。
○ラインナップ
仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト
仮面ライダーノクス
仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム
仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマーレベル2
仮面ライダーW FOREVER AtoZ/運命のガイアメモリ
劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生！
劇場版 仮面ライダーカブト GOD SPEED LOVE
劇場版 仮面ライダー555 パラダイス・ロスト
劇場版 仮面ライダー龍騎 EPISODE FINAL
劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4
仮面ライダーBLACK
仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト
仮面ライダーノクス
仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム
仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマーレベル2
仮面ライダーW FOREVER AtoZ/運命のガイアメモリ
劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生！
劇場版 仮面ライダーカブト GOD SPEED LOVE
劇場版 仮面ライダー555 パラダイス・ロスト
劇場版 仮面ライダー龍騎 EPISODE FINAL
劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4
仮面ライダーBLACK
2026年5月 第3週 発売「【フラットガシャポン】仮面ライダー色紙ART GP5」(全11種・400円)
「【フラットガシャポン】仮面ライダー色紙ART GP5」は、『仮面ライダー色紙ART GP』の第5弾が登場。全種メタリック加工を施した豪華仕様。更にレアにはエンボスや箔押しを使用した色紙を収録。
仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト
仮面ライダーノクス
仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム
仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマーレベル2
仮面ライダーW FOREVER AtoZ/運命のガイアメモリ
劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生！
劇場版 仮面ライダーカブト GOD SPEED LOVE
劇場版 仮面ライダー555 パラダイス・ロスト
劇場版 仮面ライダー龍騎 EPISODE FINAL
劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4
仮面ライダーBLACK
仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト
仮面ライダーノクス
仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム
仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマーレベル2
仮面ライダーW FOREVER AtoZ/運命のガイアメモリ
劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生！
劇場版 仮面ライダーカブト GOD SPEED LOVE
劇場版 仮面ライダー555 パラダイス・ロスト
劇場版 仮面ライダー龍騎 EPISODE FINAL
劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4
仮面ライダーBLACK