バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「【フラットガシャポン】仮面ライダー色紙ART GP5」を2026年5月 第3週 より発売する。全11種で価格は400円。

2026年5月 第3週 発売「【フラットガシャポン】仮面ライダー色紙ART GP5」(全11種・400円)

「【フラットガシャポン】仮面ライダー色紙ART GP5」は、『仮面ライダー色紙ART GP』の第5弾が登場。全種メタリック加工を施した豪華仕様。更にレアにはエンボスや箔押しを使用した色紙を収録。

○ラインナップ

仮面ライダーゼッツ　フィジカムインパクト

仮面ライダーノクス

仮面ライダーガヴ　アメイジングミフォーム

仮面ライダーエグゼイド　アクションゲーマーレベル2

仮面ライダーW　FOREVER　AtoZ/運命のガイアメモリ

劇場版　仮面ライダー電王　俺、誕生！

劇場版　仮面ライダーカブト　GOD SPEED LOVE

劇場版　仮面ライダー555　パラダイス・ロスト

劇場版　仮面ライダー龍騎　EPISODE FINAL

劇場版　仮面ライダーアギト　PROJECT　G4

仮面ライダーBLACK

仮面ライダーゼッツ　フィジカムインパクト

仮面ライダーノクス

仮面ライダーガヴ　アメイジングミフォーム

仮面ライダーエグゼイド　アクションゲーマーレベル2

仮面ライダーW　FOREVER　AtoZ/運命のガイアメモリ

劇場版　仮面ライダー電王　俺、誕生！

劇場版　仮面ライダーカブト　GOD SPEED LOVE

劇場版　仮面ライダー555　パラダイス・ロスト

劇場版　仮面ライダー龍騎　EPISODE FINAL

劇場版　仮面ライダーアギト　PROJECT　G4

仮面ライダーBLACK