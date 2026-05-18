卵の大きさが決め手！飛田和緒さん流『具だくさんキンパ』の失敗しない作り方と切り方のコツ
家族で楽しむちょっと特別なご飯や友人との家飲み会に、一品あると喜ばれるのが韓国の定番のり巻き・キンパ！ 料理家・飛田和緒さんのキンパはシンプルながらも、甘辛い牛肉とどーんと大きい卵焼きのおいしさが光ります。 口の中で具の取り合わせがいっぺんに楽しめるよう、ぜひ大きな口でパクッとどうぞ！
『具だくさんキンパ』のレシピ
材料（4人分）
ご飯（炊きたてのもの）……300g
焼きのり（全形）……2枚
〈牛肉の甘辛炒め〉
牛こま切れ肉……150g
砂糖……大さじ1
酒……大さじ1
しょうゆ……大さじ1
〈厚焼き卵〉
卵……4個
砂糖……大さじ1と1/2
サラダ油……小さじ2
にんじん……縦1/2本（約80g）
サラダ菜の葉……4枚
塩……ひとつまみ
ごま油……小さじ1/4
白いりごま……小さじ1
作り方
（1）
牛肉の甘辛炒めを作る。フライパンを中火で温め、油をひかずに牛肉を炒める。色が変わったら砂糖、酒、しょうゆを加えて肉にからめながら汁けをとばす。火を止め、さます。
（2）
厚焼き卵を作る。卵はボールに割り入れ、砂糖を加えて溶き混ぜる。卵焼き器にサラダ油小さじ1/2を中火で熱し、卵液の1/4量を流し入れ、半熟状になったら手前に寄せる。サラダ油小さじ1/2を全体になじませ、初めと同量の卵液を全体に流し入れる。半熟状になったら手前から奥に卵を半分に折りたたみ、手前に寄せる。残りの卵液も同様に焼いて厚焼き卵を作る。まな板に移してさまし、ご飯で巻く直前に縦長に4等分に切る。
（3）
にんじんは皮をむいて縦に1cm角の棒状に切る。鍋に湯を沸かして3分ほどゆで、水けをきる。ご飯は塩を混ぜ、粗熱を取る。
（4）
巻きす※の上に、のり1枚をつやのある面を下、長辺を縦にしてのせ、ご飯の1/2量をのせる。のりの向こう2cmを残し、ご飯をのりに押しつけるようにして薄くすきまなく広げる。
※巻きすがなければ、ラップの上にのりをのせて作っても。
（5）
のりの中央よりやや手前にサラダ菜2枚をのせ、（2）、（1）、にんじんの各1/2量を手前から順に横向きにのせる。具を指で押さえながら巻きすを持ち上げ、手前から一気にきつめに巻く。
（6）
巻きすの上から押さえて筒状に形を整え、巻き終わりを下にしておく。同様にもう1本作る。
（7）
（6）の上部にスプーンの背でごま油を薄く塗り、ごまをふって5分ほどおく。
（8）
幅1.5cmに切り分ける。
巻くときは勢いよくひと思いにぐるんと！ が、上手に仕上がるコツですよ。
料理家。神奈川県・三浦半島に夫・娘と住みはじめて18年。海辺暮らしならではの魚料理や、地元の食材を使ったシンプルな野菜レシピが人気。繰り返し作りたくなる常備菜は、幅広い層から支持されている。著書に『いちばんおいしい野菜の食べ方』（小社）など。