卵の大きさが決め手！飛田和緒さん流『具だくさんキンパ』の失敗しない作り方と切り方のコツ

家族で楽しむちょっと特別なご飯や友人との家飲み会に、一品あると喜ばれるのが韓国の定番のり巻き・キンパ！ 料理家・飛田和緒さんのキンパはシンプルながらも、甘辛い牛肉とどーんと大きい卵焼きのおいしさが光ります。 口の中で具の取り合わせがいっぺんに楽しめるよう、ぜひ大きな口でパクッとどうぞ！

『具だくさんキンパ』のレシピ

材料（4人分）

ご飯（炊きたてのもの）……300g

焼きのり（全形）……2枚

〈牛肉の甘辛炒め〉

牛こま切れ肉……150g

砂糖……大さじ1

酒……大さじ1

しょうゆ……大さじ1



〈厚焼き卵〉

卵……4個

砂糖……大さじ1と1/2

サラダ油……小さじ2



にんじん……縦1/2本（約80g）

サラダ菜の葉……4枚

塩……ひとつまみ

ごま油……小さじ1/4

白いりごま……小さじ1

作り方

（1）

牛肉の甘辛炒めを作る。フライパンを中火で温め、油をひかずに牛肉を炒める。色が変わったら砂糖、酒、しょうゆを加えて肉にからめながら汁けをとばす。火を止め、さます。

（2）

厚焼き卵を作る。卵はボールに割り入れ、砂糖を加えて溶き混ぜる。卵焼き器にサラダ油小さじ1/2を中火で熱し、卵液の1/4量を流し入れ、半熟状になったら手前に寄せる。サラダ油小さじ1/2を全体になじませ、初めと同量の卵液を全体に流し入れる。半熟状になったら手前から奥に卵を半分に折りたたみ、手前に寄せる。残りの卵液も同様に焼いて厚焼き卵を作る。まな板に移してさまし、ご飯で巻く直前に縦長に4等分に切る。

（3）

にんじんは皮をむいて縦に1cm角の棒状に切る。鍋に湯を沸かして3分ほどゆで、水けをきる。ご飯は塩を混ぜ、粗熱を取る。

（4）

巻きす※の上に、のり1枚をつやのある面を下、長辺を縦にしてのせ、ご飯の1/2量をのせる。のりの向こう2cmを残し、ご飯をのりに押しつけるようにして薄くすきまなく広げる。

※巻きすがなければ、ラップの上にのりをのせて作っても。

（5）

のりの中央よりやや手前にサラダ菜2枚をのせ、（2）、（1）、にんじんの各1/2量を手前から順に横向きにのせる。具を指で押さえながら巻きすを持ち上げ、手前から一気にきつめに巻く。

（6）

巻きすの上から押さえて筒状に形を整え、巻き終わりを下にしておく。同様にもう1本作る。

（7）

（6）の上部にスプーンの背でごま油を薄く塗り、ごまをふって5分ほどおく。

（8）

幅1.5cmに切り分ける。

巻くときは勢いよくひと思いにぐるんと！ が、上手に仕上がるコツですよ。

（『オレンジページ』2026年 5/17号より）

