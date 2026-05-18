Number_i、アメリカの名門音楽レーベルとの契約発表「僕たちの幅がどこまで広がるのか今から楽しみです」
【モデルプレス＝2026/05/18】Number_iが、世界的なスターを数多く輩出してきたアメリカの名門音楽レーベルAtlantic Records（アトランティック・レコード）と、レーベル契約を締結したことを発表した。
【写真】平野紫耀らNumber_i、アメリカ名門音楽レーベルの経営陣との貴重ショット
Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルであり、アレサ・フランクリン、レッドツェッペリンといったレジェンドアーティストからエド・シーラン、ブルーノ・マーズ、ロゼといった世界のトップスターを擁するレーベル。この歴史あるラインナップにNumber_iが名を連ねることになる。メンバーは今春ロサンゼルスにあるAtlantic Records本社を訪れ、既にアメリカでの楽曲制作にも着手しているとのこと。新たなフェーズに突入した彼らがどのような楽曲を届けてくれるのか。（modelpress編集部）
今回、アメリカのレーベルAtlantic Recordsと契約させていただきました。Atlantic Recordsと共に僕たちの幅がどこまで広がるのか今から楽しみです！僕たちの楽曲が多くの人たちに届けられるよう頑張ります。今後とも応援よろしくお願いします！
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【写真】平野紫耀らNumber_i、アメリカ名門音楽レーベルの経営陣との貴重ショット
◆Number_i、Atlantic Recordsとのレーベル契約発表
Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルであり、アレサ・フランクリン、レッドツェッペリンといったレジェンドアーティストからエド・シーラン、ブルーノ・マーズ、ロゼといった世界のトップスターを擁するレーベル。この歴史あるラインナップにNumber_iが名を連ねることになる。メンバーは今春ロサンゼルスにあるAtlantic Records本社を訪れ、既にアメリカでの楽曲制作にも着手しているとのこと。新たなフェーズに突入した彼らがどのような楽曲を届けてくれるのか。（modelpress編集部）
◆Number_iコメント
今回、アメリカのレーベルAtlantic Recordsと契約させていただきました。Atlantic Recordsと共に僕たちの幅がどこまで広がるのか今から楽しみです！僕たちの楽曲が多くの人たちに届けられるよう頑張ります。今後とも応援よろしくお願いします！
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