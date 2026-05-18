１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円９３銭前後と前週末の午後５時時点に比べ５０銭程度のドル高・円安で推移している。



１５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円７４銭前後と前日に比べ４０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。原油高によるインフレ圧力の高まりが意識されるなか、米長期金利の上昇がドル買いにつながり一時１５８円８４銭まで上伸した。



この日の時間外取引で米長期金利は一段と水準を切り上げており、東京市場は日米金利差の拡大を見込んだドル買い・円売りが優勢となっている。原油価格の高止まりで日本の貿易収支が悪化するとの見方も円の重荷となっているようで、ドル円相場は午前９時５０分すぎに１５８円９５銭をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１１ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００２５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８４円５５銭前後と同２０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS