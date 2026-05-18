Ｓｏｌｖｖｙ<7320.T>が続急騰している。前週末１５日の取引終了後に、ジャックス<8584.T>と資本・業務提携に向けた基本合意書を締結したと発表しており、これを好感した買いが入っている。住宅リフォーム領域におけるＤＸプラットフォームの共同開発を行うほか、延長保証サービスの開発・展開を推進する。資本面ではＳｏｌｖｖｙが保有する自社株をジャックスが引き受ける方法により実施する予定としているが、詳細は確定次第開示するとしている。



同時に発表した第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）連結決算は、売上高５２億４１００万円（前年同期比１２．５％増）、営業利益１０億６８００万円（同２．０％増）、最終利益１０億７９００万円（同３．９倍）だった。住宅領域でのストックビジネスコンサルティングの順調な進展や、非住宅領域での営業活動の回復が貢献。また、保証ビジネスの特性を生かした資産運用も順調に進展した。



なお、２６年６月期通期業績予想は、売上高８２億円（前期比２２．３％増）、営業利益２１億円（同２９．６％増）、最終利益１６億２５００万円（前期６億２８００万円の赤字）の従来見通しを据え置いている。



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出所：MINKABU PRESS