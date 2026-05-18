シリウスビジョン<6276.T>がストップ高の３３７円でカイ気配となっている。前週末１５日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、営業利益を１億１０００万円から１億５０００万円（前期１億４０００万円の赤字）へ、最終利益を２億円から５億２０００万円（同７億３１００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。



子会社であったウェブインパクトが、株式譲渡に伴い連結対象から除外されることになったため売上高は２０億８０００万円から１８億７０００万円（前期比９．４％減）へ下方修正したが、固定費の削減や採算管理の徹底に加え、ウェブインパクトの収益影響がなくなることが要因。また、株式譲渡に伴う関係会社株式売却益を計上することも寄与する。



同時に発表した第１四半期（１～３月）決算は、売上高５億６８００万円（前年同期比３５．４％増）、営業利益８５００万円（前年同期３６００万円の赤字）、最終利益３億６５００万円（同７９００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS