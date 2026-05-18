カーリットは大幅安、ＰＥＴ飲料製造ラインの改造工事で今期は営業益８％減を計画

カーリット<4275.T>は大幅に３日続落している。前週末１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は３７２億円（前期比２．６％増）、営業利益予想は３２億円（同７．５％減）、最終利益予想は３０億円（同０．８％増）としており、営業減益を嫌気した売りが出ている。ＰＥＴ飲料製造ラインの１つについて期中に９カ月かけて改造工事を行うため、ボトリングセグメントで大幅な減収減益が見込まれている。また、主力の化学品セグメントは過塩素酸アンモニウム（ロケット・防衛用推進薬原料）や電子材料分野が前期に引き続き成長を下支えするものの、シリコンウェーハ分野について在庫調整に伴う工場稼働率の低下が継続すると予想する。



なお、取得総数３６万４９００株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．６％）、取得総額１０億円を上限とする自社株買いを東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で実施するとも発表。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、カーリットは１８日に３６万４９００株を１株２７４０円で買い付けた。



出所：MINKABU PRESS