ゲーム配信界隈でいま大きな注目を集めているイベントの一つが、5月8日から6月21日まで開催される『LTK（League The k4sen） シーズン3: パンデモニウム』だ。人気ストリーマーの k4sen が主催する『League of Legends』の大型コミュニティイベントであり、日本のLoLシーンを代表する企画として存在感を高めている。

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今回の「シーズン3: パンデモニウム」では、総勢60名規模のストリーマーやVTuber、元プロ選手らが参加。4チームに分かれて戦う大規模リーグ形式が採用されている。さらに今シーズンでは、従来の「NEXT」「CORE」に加え、上位層向けの「MASTERS」ディビジョンが新設されたことでも注目を集めた。初心者主体の成長ドラマだけでなく、ハイレベルな競技シーンも同時に楽しめる構成となっている。

そもそも『League of Legends』とは、5対5で戦うMOBAジャンルの代表作だ。プレイヤーはそれぞれ異なる能力を持つ「チャンピオン」を操作し、チームで連携しながら敵拠点の破壊を目指す。世界最大級のeスポーツタイトルとして知られる一方、知識量や戦略性の高さから難しいゲームというイメージも強い。

しかし『LTK』では、その難解さを逆に“配信コンテンツ”として昇華している点が特徴だ。参加者たちはコーチ陣の指導を受けながら日々練習を重ね、本番へ挑む。初心者プレイヤーが苦戦しながら成長していく過程や、チームメンバー同士の連携が深まっていく様子は、まるでスポーツドキュメンタリーのような魅力を持っている。

過去の大会においても、女優の本田翼など豪華メンバーが参加し大きな注目を集めた。また、オフラインプレイオフにて敗者インタビューを受けた釈迦が悔しさに言葉を詰まらせる様子や、葛葉が本音を語りながら涙を流す様子も視聴者の話題を呼んでいた。普段感情をあまり表に出さないストリーマーたちも熱を持って大会に挑んでおり、視聴者も一緒に熱狂しやすいことが本イベントの大きな魅力だ。

『LTK』は多視点で楽しめる点も人気の理由の一つ。公式配信だけでなく、各参加者の個人配信も行われており、“推し配信者目線”でイベントを追える。LoL経験者にとってはドラフト戦略やコーチング内容を見る面白さがあり、初心者の視聴者にとっては成長ストーリーを楽しめるため、幅広い層を巻き込むイベントになっている。

コミュニティイベントの枠を超えた大型eスポーツ企画へと進化している『LTK シーズン3: パンデモニウム』。開催からすでに1週間以上が経過しており「NEXT」「CORE」のレギュラーステージ2試合とマスターズカップの1試合が行われている。果たして今回の大会ではどのようなドラマが生まれていくのか。配信文化と競技シーンを融合させた、日本LoL界隈を代表するイベントに引き続き注目していこう。

（文＝小林嵩弘）