「朝食前の一杯」は落とし穴！ “血糖値スパイク”が招く見逃せない【重病リスク】

空腹時のコーヒーが引き起こす問題は、胃への影響だけではありません。カフェインにはインスリンの働きを妨げ、血糖値の急激な変動を起こしやすくする可能性が指摘されています。この「血糖値スパイク」が繰り返されると、血管へのダメージや代謝への影響が懸念されます。そのメカニズムと長期的なリスクについて詳しく見ていきます。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

空腹時のコーヒーが血糖値スパイクを引き起こすメカニズム

胃粘膜への影響とあわせて、もう一つ注目すべきなのが血糖値への影響です。「血糖値スパイク」とは、食後に血糖値が急激に上昇し、その後急降下する現象を指します。空腹時のコーヒーがこの現象を引き起こすメカニズムを理解することで、血糖管理の重要性がより明確になります。

カフェインとインスリン感受性の低下

カフェインにはインスリンの働きを妨げる可能性があることが知られています。インスリンは血糖値を下げるホルモンであり、その感受性（細胞がインスリンに反応する力）が低下すると、血糖値が上がりやすくなります。空腹の状態でカフェインを摂取すると、この作用がより顕著に現れることがあるといわれています。

さらに、カフェインはアドレナリン（ストレスホルモンのひとつ）の分泌を促すことがあります。アドレナリンは肝臓に蓄えられたグリコーゲン（糖の貯蔵形態）を分解し、血液中に糖を放出します。その結果、食事をとっていないにもかかわらず、血糖値が上昇する状態が起きることがあります。

空腹状態と血糖値変動の関係

空腹時にブラックコーヒーを飲んだだけでは血糖値は急上昇しませんが、カフェインによってインスリンの効き目が悪くなっている状態（インスリン抵抗性）で、その後に朝食（パンやご飯などの糖質）を摂ると、血糖値が普段よりも急激に上昇しやすくなります。これが『血糖値スパイク』を引き起こすメカニズムの一つです。

血糖値スパイクが繰り返されると、血管の内壁に慢性的なダメージが蓄積し、動脈硬化（血管が硬く狭くなる状態）のリスクが高まるとされています。糖尿病内科では、血糖値の急激な変動は長期的な血管合併症のリスクと関連することが広く認識されています。

血糖値スパイクが身体に与える長期的なリスク

血糖値スパイクはその場の症状が軽微であっても、継続することで身体にさまざまな悪影響を及ぼします。血糖値の乱高下が全身に与える影響について、具体的に理解しておくことが大切です。

糖尿病・代謝疾患との関連

血糖値スパイクが慢性的に繰り返されると、膵臓（すいぞう）のβ細胞（インスリンを産生する細胞）に過剰な負担がかかります。その結果、インスリンの産生能力が低下し、血糖値の調節が難しくなる状態につながることがあります。これが2型糖尿病（生活習慣や体質などが関与する糖尿病の一種）の発症リスクを高める要因の一つとして知られています。

日本では糖尿病やその予備群の方が約1,000万人以上いると推定されており、食後血糖値の管理は公衆衛生上の重要なテーマです。空腹時のコーヒーという一見小さな習慣が、長期的な代謝（身体のエネルギーを作り出す仕組み）に影響する可能性がある点は見逃せません。

血管への影響と動脈硬化リスク

血糖値が急激に上昇する状態では、血管の内壁に酸化ストレス（細胞を傷つける活性酸素が増えた状態）が生じやすくなるとされています。この状態が続くと、動脈硬化が進行しやすくなり、心臓病や脳卒中のリスクが高まることがあります。

さらに、血糖値スパイクのあとに起きる急激な血糖値の降下（低血糖傾向）は、強い眠気や集中力の低下、倦怠感といった症状を引き起こすことがあります。これらの症状は日常生活や仕事のパフォーマンスに影響を与えるだけでなく、運転中などに重大な問題を起こす可能性もあります。

まとめ

空腹時のコーヒーは、胃粘膜への刺激や胃酸の過剰分泌、逆流性食道炎のリスク、さらには血糖値スパイクの引き金となる可能性があります。特に胃が弱い方や血糖値が高めの方は、飲むタイミングや量に注意することが求められます。コーヒーを完全にやめる必要はありませんが、食後に飲む、何かを口にしてから飲むなどの工夫が有効です。気になる症状がある方は、早めに内科や消化器内科を受診し、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ＆A ～カフェインの過剰摂取に注意しましょう～」

国立がん研究センター「がんとコーヒー」

日本消化器病学会「消化性腫瘍診療ガイドライン2020（改訂第3版」

日本消化器病学会「胃食道逆流症（GERD）診療ガイドライン」

農林水産省「カフェインの過剰摂取について」