『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』入プレ第3弾決定 ヨッシーデザインの“パッチンブレス”配布へ
公開中の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の入場者プレゼント第3弾が発表された。5月22日より、全国の上映劇場（一部劇場を除く）で、「ヨッシーデザインの特製パッチンブレス」が数量限定で配布される。
【画像】マリオとヨッシー
本作でも活躍するヨッシーをデザインした特製パッチンブレスは、腕に“パチン”と当てるとクルンと巻き付く仕様となっており、劇場鑑賞の記念アイテムとして楽しめる。
各上映回につき、1人1回の鑑賞につき1つ配布され、なくなり次第終了。なお、チケット購入特典ではなく、入場者限定での配布となる。また、「スーパーマリオシアター」での配布は実施されない。
【画像】マリオとヨッシー
本作でも活躍するヨッシーをデザインした特製パッチンブレスは、腕に“パチン”と当てるとクルンと巻き付く仕様となっており、劇場鑑賞の記念アイテムとして楽しめる。
各上映回につき、1人1回の鑑賞につき1つ配布され、なくなり次第終了。なお、チケット購入特典ではなく、入場者限定での配布となる。また、「スーパーマリオシアター」での配布は実施されない。
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