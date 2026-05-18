大規模な山林火災に見舞われた岩手県大槌町を観光面から支援しようと、地元のＮＰＯ法人が事業者らと連携し、町の食や産業を体験する応援ツアーの企画に乗り出した。

来月からの本格稼働を控え、関係者らは「山火事というピンチを大槌の魅力を知ってもらうチャンスに変えたい」と意気込んでいる。（地方部 坂本俊太郎）

養殖サーモン

ツアーを手がけるのは、大槌町で自然体験プログラムを提供するＮＰＯ法人「おおつちのあそび」。先月２２日に発生した火災の影響でＮＰＯが主催するゴールデンウィーク中のイベントはすべて中止となった。ただ、「町を応援したい」という声もあり、火災鎮圧から２日後の今月４日にモニターツアーを開催。町外の３家族約１０人が参加した。

参加者はまず、地元の養殖サーモン「桃畑学園サーモン」の釣りやさばきに挑戦。町内の養魚場でサーモンを釣り上げた後、ＮＰＯ事務局長の大場理幹（さとき）さん（２９）からサーモンのさばき方などを教わり、最後はにぎりずしにして味わった。

特産品ワカメ

延焼拡大が続いた吉里吉里地区では、ワカメ養殖を手がける事業者を訪問した。塩蔵ワカメの作り方を教わったり、ワカメの集荷作業を体験したりするなどして漁師と交流を深めた。ワカメを口にした子どもたちは「しょっぱいけどおいしい」と笑みを浮かべ、町の特産品を堪能した。

ツアー終盤には山林火災の現場に足を運び、車の中から焼け焦げた山肌や真っ黒になった木々を見学。消防団員として消火活動にあたった大場さんたちの話にも耳を傾け、火災の猛威を学んだ。

売り上げ減少

東京都から参加した小学１年の男児（７）は「サーモンがおいしかった。また遊びに来たい」と笑顔。父親（４１）は「山火事はテレビで見るより大規模で、収まったのが幸運なくらい。今後も町の特産品を買って応援したい」と話した。

地元事業者の中には消防団員としての活動で本業に専念できず、その間の売り上げが落ち込んだケースも少なくないという。大場さんは「地域住民や消防団員で活動した事業者と交流しながら、地元の産業を応援してもらえるようなツアーにしていきたい」と思いを語る。

応援ツアーの本格開始は６月頃を予定。最新情報はＮＰＯのホームーページ（https://otsuchinoasobi.com）やＳＮＳで確認できる。