£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡¡½é¤ÎÏ¢¥É¥é¡õ·î£¹¼ç±é¡¡¡Ö¶¸¤Ã¤¿Ìò¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¥¯¥»¶¯ÊÛ¸î»ÎÌò¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï£··î´ü¤Î¡Ö·î£¹¡×ÏÈ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡ÁºÛ¤¤òÁà¤ëÊÛ¸î¿Í¡Á¡×¡Ê£··î£²£°Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢·îÍË¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ÝÎò£³£±Ç¯¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢à¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤ÎÅ·ºÍá¤Ç¤¢¤ëÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¤¬¡¢°ÍÍê¿Í¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¡Ö±³¡×¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¿¿¼Â¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡££Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦±º¿¿ÏÉÄ¾¿Í¡Ê¤¦¤é¤Þ¤ï¤·¡¦¤Ê¤ª¤È¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï£Ø¤Ç¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢º£Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤ëÍ½Äê¤Ï£±ËÜ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤À¤¬¡¢±ï¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð·î£¹¤Î¼ç±é¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¸¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤À¤½¤¦¤À¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²æ¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ì¯¤ÊÎ®¤ì¤À¤¬±ï¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤·¡¢ÌòÊÁ¤âÌÌÇò¤¤¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¤é¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢¶È³¦¤Î³ÆÊýÌÌ¤Ë¡Ø¥Ü¥¯¤ÏÉáÄÌ¤ÎÌò¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¶¸¤Ã¤¿Ìò¤«¡¢Æ¬¤Î¤ª¤«¤·¤¤Ìò¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿¿¤ÃÅö¤Ê¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ìµé·úÃÛ»Î¡£¤è¤¯¤ï¤«¤é¤ó¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢à±³á¤òÉð´ï¤Ë¿¿¼Â¤òË½¤¯ÃË¡£¤«¤Ê¤ê¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë°Û¿§¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö·î£¹¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¢¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£