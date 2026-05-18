取材前、身長１８２センチの長い手足を折りたたみ「お忙しい中、ありがとうございます」と深々と一礼した神野裕アナウンサー。平身低頭な好青年だ。広島出身で、子供の頃からカープファン。プロ野球観戦をきっかけにスポーツ実況に興味を持ち、２４年からテレ東でアナウンサーとしてまい進している。

昨年から世界卓球の実況を担当。中学時代は卓球部だったが「競技の奥深さは、担当し始めて初めて知りました。（実況準備の）資料作りの時間も楽しい。最前線から試合の感動を伝えられることの刺激やワクワクがずっと持続しています」と充実感をのぞかせる。

卓球はスポーツの中でも、試合のスピード感が随一。それだけに苦労もあるという。「ボールの速さに実況が追いつかないことも多々あります。どのボール、ラリーに触れるのか瞬時の取捨選択、見極めが難しい。まだまだ勉強中です」

今春からは「おはスタ」（月〜金曜・前７時５分）水曜レギュラーとして、新境地に挑んでいる。本来は「学生時代から、前に出るタイプじゃない」と控えめな性格。だが、同番組では黄色の衣装が印象的な明るいキャラクター・リッチーとして出演している。

「番組出演のお話を聞いた時は驚きましたし、転職するくらいの気概で頑張らなきゃなと（笑）。異世界に飛び込むようなソワソワ感がまだありますが、もっと殻を破っていきたい」

番組では流ちょうな英語も披露。米国留学や、平和記念公園で外国人観光客へのボランティアガイド経験もあり「子供たちが英語に興味を持ってくれたらうれしい。朝の番組なので学校に行くモチベーションを少しでも上げるお手伝いができたら」と願いを込める。

理想のアナウンサー像は「見ていただく方の雑音にならないように『このアナウンサーの実況はすんなり入ってくるな』と思ってもらうことが目標です」。奇をてらわず、謙虚に実直にマイクに向かう。（奥津 友希乃）

◆神野 裕（じんの・ゆたか）２００１年１１月、広島県出身。２４歳。２４年、テレビ東京入社。卓球、野球、競馬などスポーツ中継を担当。主な担当番組は「スポーツ リアライブ」「なないろ日和！」など。趣味はドライブ。好きな歌手はスピッツ。血液型Ｏ。