デザートプレートはかわいいデコレーション付き！東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルメニュー
2026年7月2日から9月14日までの期間、東京ディズニーリゾートでは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の世界が楽しめるスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催！
期間中、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーだけでなく、ディズニーホテルでも「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」に期間限定で登場する「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューを紹介していきます☆
東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルメニュー
© Disney / Pixar
提供期間：2026年7月1日〜2026年8月11日
販売店舗：東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」
ディズニーランドホテルのロビー階に位置する「ドリーマーズ・ラウンジ」
明るく開放的な空間で、優雅に軽食やアフタヌーンティーを楽しめます。
そんな「ドリーマーズ・ラウンジ」に、「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューが登場☆
今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される期間限定メニューを紹介していきます。
“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルセット
© Disney / Pixar
価格：8,000円
提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテルサンドウィッチ＆オードヴル
・シャインマスカットとヨーグルトのムース パッションフルーツのソース
・海老とマスカットのサラダ
・黄桃のフルーツサンド
・桃とフロマージュ・ブランのタルトレット
・葡萄とビーツのパンナ・コッタ
・黄桃とモッツァレッラのサラダ仕立て 生ハム添え
・葡萄の冷製ポタージュスコーン＆ブレッド
・オリジナルプレーンスコーン
・ピーチデニッシュパスタ
・リングイネ サルシッチャと茄子のラグーデザート
・黄桃のクラフティと白桃のブランマンジェ 赤桃とレ・リボのアイスコーヒー または 紅茶
・別途700円で「季節のプレミアムティー」をご注文いただけます。
※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ドリーマーズ・ラウンジ（スペシャルセット限定）」よりお申し込みください。
・1日の提供数に限りがあります。
・ご利用時間は120分となります。
・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。
・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。
オシャレなスタンドで楽しめる、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルセット。
アフタヌーンティースタイルなので、種類豊富なお料理を少しずつ堪能できます！
お料理は、『トイ・ストーリー5』をイメージして全体的にカラフルな色合いに。
様々なプレートに桃が使われているのもポイントです。
デザートプレート「黄桃のクラフティと白桃のブランマンジェ 赤桃とレ・リボのアイス」は、中央にキャラクターたちの賑やかなデコレーションが施され、新キャラクター「リリーパッド」の姿も☆
“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルドリンク
© Disney / Pixar
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテル
・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。
・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。
「ドリーマーズ・ラウンジ」ではイベントにちなんだスペシャルドリンクが2種類登場します。
〜コズミック・トイ・バディ〜（画像左）ライチージュース、パイナップルジュース、ホワイトピーチシロップ、ソーダ、シャインマスカットジュレ、メロン、マラスキーノチェリー、チョコレレート
「〜コズミック・トイ・バディ〜」は、ライチージュース、パイナップルジュースがベースのトロピカルなドリンクです。
また、シュワシュワのソーダや、シャインマスカットジュレも入っていて飲み応えも◎
爽やかな味わいなので、お食事との相性もバッチリです。
〜マイ・トイ・バディ〜（画像右）ココアリキッド、コーヒーリキッド、プリン、ホイップクリーム、ココアクッキー
ココアやコーヒーの香りが上品な「〜マイ・トイ・バディ〜」
グラスの下部にはプリン、上部にはたっぷりのホイップクリームがトッピングされています☆
混ぜていただくとまた違った味わいに。
ココアクッキーの食感もアクセントになっています。
ポップで可愛いスタンド形式のスペシャルセットに、味わいの異なる2種類のドリンク。
東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルメニューの紹介でした☆
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