2026年7月2日から9月14日までの期間、東京ディズニーリゾートでは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の世界が楽しめるスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催！

期間中、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーだけでなく、ディズニーホテルでも「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」に期間限定で登場する「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューを紹介していきます☆

東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルメニュー

© Disney / Pixar

提供期間：2026年7月1日〜2026年8月11日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」

ディズニーランドホテルのロビー階に位置する「ドリーマーズ・ラウンジ」

明るく開放的な空間で、優雅に軽食やアフタヌーンティーを楽しめます。

そんな「ドリーマーズ・ラウンジ」に、「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューが登場☆

今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される期間限定メニューを紹介していきます。

“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルセット

© Disney / Pixar

価格：8,000円

提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテル

サンドウィッチ＆オードヴル・シャインマスカットとヨーグルトのムース パッションフルーツのソース・海老とマスカットのサラダ・黄桃のフルーツサンド・桃とフロマージュ・ブランのタルトレット・葡萄とビーツのパンナ・コッタ・黄桃とモッツァレッラのサラダ仕立て 生ハム添え・葡萄の冷製ポタージュスコーン＆ブレッド・オリジナルプレーンスコーン・ピーチデニッシュパスタ・リングイネ サルシッチャと茄子のラグーデザート・黄桃のクラフティと白桃のブランマンジェ 赤桃とレ・リボのアイスコーヒー または 紅茶・別途700円で「季節のプレミアムティー」をご注文いただけます。

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ドリーマーズ・ラウンジ（スペシャルセット限定）」よりお申し込みください。

・1日の提供数に限りがあります。

・ご利用時間は120分となります。

・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。

・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。

オシャレなスタンドで楽しめる、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルセット。

アフタヌーンティースタイルなので、種類豊富なお料理を少しずつ堪能できます！

お料理は、『トイ・ストーリー5』をイメージして全体的にカラフルな色合いに。

様々なプレートに桃が使われているのもポイントです。

デザートプレート「黄桃のクラフティと白桃のブランマンジェ 赤桃とレ・リボのアイス」は、中央にキャラクターたちの賑やかなデコレーションが施され、新キャラクター「リリーパッド」の姿も☆

“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルドリンク

© Disney / Pixar

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテル

・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。

・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。

「ドリーマーズ・ラウンジ」ではイベントにちなんだスペシャルドリンクが2種類登場します。

〜コズミック・トイ・バディ〜（画像左）ライチージュース、パイナップルジュース、ホワイトピーチシロップ、ソーダ、シャインマスカットジュレ、メロン、マラスキーノチェリー、チョコレレート

「〜コズミック・トイ・バディ〜」は、ライチージュース、パイナップルジュースがベースのトロピカルなドリンクです。

また、シュワシュワのソーダや、シャインマスカットジュレも入っていて飲み応えも◎

爽やかな味わいなので、お食事との相性もバッチリです。

〜マイ・トイ・バディ〜（画像右）ココアリキッド、コーヒーリキッド、プリン、ホイップクリーム、ココアクッキー

ココアやコーヒーの香りが上品な「〜マイ・トイ・バディ〜」

グラスの下部にはプリン、上部にはたっぷりのホイップクリームがトッピングされています☆

混ぜていただくとまた違った味わいに。

ココアクッキーの食感もアクセントになっています。

ポップで可愛いスタンド形式のスペシャルセットに、味わいの異なる2種類のドリンク。

東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルメニューの紹介でした☆

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