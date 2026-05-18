セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『グーフィー・ムービー／ホリデーは最高!!』 ぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『グーフィー・ムービー／ホリデーは最高!!』 ぬいぐるみ

登場時期：2026年5月15日より順次

サイズ：全長約10×8×15cm

種類：全3種類（グーフィー、マックス、ロクサーヌ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、『グーフィー・ムービー／ホリデーは最高!!』のぬいぐるみが登場。

作中に登場するコスチュームを着用した、おすわり姿がとってもキュートなぬいぐるみです。

「グーフィー」「マックス」「ロクサーヌ」の3種類がラインナップされます☆

グーフィー

深めのグリーンのお洋服の上にベストを着ている「グーフィー」のぬいぐるみ。

口元からのぞく2本の前歯がチャーミング！

マックス

いつも元気いっぱいな「マックス」のぬいぐるみも登場☆

頭のてっぺんのフサフサの毛も忠実に再現されています。

ロクサーヌ

「マックス」のガールフレンド「ロクサーヌ」もラインナップ。

トレードマークでもある左目の下にあるホクロもしっかりと表現されています。

3種類すべて並べて飾りたくなるファン心くすぐる「グーフィー」たちのぬいぐるみ。

セガプライズの『グーフィー・ムービー／ホリデーは最高!!』 ぬいぐるみは、2026年5月15日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆

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