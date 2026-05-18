マックスとロクサーヌも！セガプライズ ディズニー『グーフィー・ムービー／ホリデーは最高!!』 ぬいぐるみ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『グーフィー・ムービー／ホリデーは最高!!』 ぬいぐるみを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『グーフィー・ムービー／ホリデーは最高!!』 ぬいぐるみ
登場時期：2026年5月15日より順次
サイズ：全長約10×8×15cm
種類：全3種類（グーフィー、マックス、ロクサーヌ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、『グーフィー・ムービー／ホリデーは最高!!』のぬいぐるみが登場。
作中に登場するコスチュームを着用した、おすわり姿がとってもキュートなぬいぐるみです。
「グーフィー」「マックス」「ロクサーヌ」の3種類がラインナップされます☆
グーフィー
深めのグリーンのお洋服の上にベストを着ている「グーフィー」のぬいぐるみ。
口元からのぞく2本の前歯がチャーミング！
マックス
いつも元気いっぱいな「マックス」のぬいぐるみも登場☆
頭のてっぺんのフサフサの毛も忠実に再現されています。
ロクサーヌ
「マックス」のガールフレンド「ロクサーヌ」もラインナップ。
トレードマークでもある左目の下にあるホクロもしっかりと表現されています。
3種類すべて並べて飾りたくなるファン心くすぐる「グーフィー」たちのぬいぐるみ。
セガプライズの『グーフィー・ムービー／ホリデーは最高!!』 ぬいぐるみは、2026年5月15日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆
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