ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、さらっと涼しく履けて体型カバーもできる、「ミッキーマウス」デザイン「ひんやりカットソーワイドパンツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ひんやりカットソーワイドパンツ」ミッキーマウス

© Disney

価格：3,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

仕様：接触冷感加工

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

落ち感のある生地ですっきり上品な印象にスタイリングできる「ミッキーマウス」デザインのワイドパンツ。

大人女性の着やすさにこだわったデザインで、今風のゆったりワイドなシルエットになっています。

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両脇にはポケットもあしらわれています。

コーディネートしやすいカラーとデザインで、重宝しそう☆

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さらに、「ミッキーマウス」の刺繍がワンポイントになっています。

「ミッキーマウス」はシルエットでシンプルに表現。

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ウエストは後ろゴム仕様で着心地もラクチン。

ウエストの前部分はフラットになっています。

トップスをインして着てもすっきりとキレイめに履けます。

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生地にはひんやり心地よい接触冷感素材が使用されています。

「ミッキーマウス」の刺繍がさりげなくてかわいいボトムス。

さらっと涼しく履けて体型カバーもできる、ディズニーデザイン「ひんやりカットソーワイドパンツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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