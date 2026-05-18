ミッキーの刺繍がかわいいワンポイントに！ベルメゾン ディズニー「ひんやりカットソーワイドパンツ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、さらっと涼しく履けて体型カバーもできる、「ミッキーマウス」デザイン「ひんやりカットソーワイドパンツ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ひんやりカットソーワイドパンツ」ミッキーマウス
© Disney
価格：3,990円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
仕様：接触冷感加工
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
落ち感のある生地ですっきり上品な印象にスタイリングできる「ミッキーマウス」デザインのワイドパンツ。
大人女性の着やすさにこだわったデザインで、今風のゆったりワイドなシルエットになっています。
© Disney
両脇にはポケットもあしらわれています。
コーディネートしやすいカラーとデザインで、重宝しそう☆
© Disney
さらに、「ミッキーマウス」の刺繍がワンポイントになっています。
「ミッキーマウス」はシルエットでシンプルに表現。
© Disney
ウエストは後ろゴム仕様で着心地もラクチン。
ウエストの前部分はフラットになっています。
トップスをインして着てもすっきりとキレイめに履けます。
© Disney
生地にはひんやり心地よい接触冷感素材が使用されています。
「ミッキーマウス」の刺繍がさりげなくてかわいいボトムス。
さらっと涼しく履けて体型カバーもできる、ディズニーデザイン「ひんやりカットソーワイドパンツ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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