「この人が出ているドラマは外れなし」――最近、野呂佳代（42）についてそう言われることが増えた。バカリズム脚本の作品をはじめ、ここ数年の連続ドラマで存在感を放ち続け、2026年春には『銀河の一票』（フジテレビ系）ではメイン級の大役に抜擢。プロデューサーは『カルテット』『エルピス』の佐野亜裕美。主演は黒木華という文句のつけようのない座組である。

【写真】素朴すぎる中学1年生の野呂佳代。帽子は母親に買ってもらったものだという



「銀河の一票」

だが彼女がここに辿り着くまでの道のりを思い返すと、その「いま」がいかに不思議で感慨深いものか、改めて感じ入ってしまう。

彼女のキャリアの出発点は、2006年のAKB48第2期メンバーオーディションだ。実際は22歳なのに履歴書を「20歳」と詐称し、応募写真は縦に引き伸ばして加工――そんな経緯まで本人が後に『あちこちオードリー』（テレビ東京、2022年1月12日）で告白している。

「自信があるわりに卑屈で、すぐ調子に乗る」

最終選考では「あいつ呼んだのだれ？」と場違いな空気になったが、秋元康の「面白いじゃん」のひと言で合格。メジャーデビューシングル「会いたかった」では当時最年長記録で選抜入りを果たすが、本人いわく「張り切りすぎて前田敦子ら人気メンバーを押しのけてカメラにアピール」した結果、総スカン。

スタッフに対しても「ロケハンとか誰かやった？」とイジって嫌われ、グループを辞める時には「いいっすわ。こんなんだったらできないから」と引き留めも突っぱねた。

姉妹グループのキャプテンを経てアイドルを離れたのは28歳。以降はバラエティ番組で「男性芸人にイジられる枠」として扱われる時期が長かったが、本人は後にその時期について「悔しくてたまらないよ」「何年も何年も模索していた」と当時の苦さも明るく語っている（『ボクらの時代』フジテレビ、2024年7月7日）。

『ゴッドタン』の佐久間宣行プロデューサーは、彼女についてこう評している。

「自信があるわりに卑屈で、すぐ調子に乗る。それがおもしろい」（『Quick Japan』vol.183、QJ Web 2026年4月23日配信）。

年齢を詐称し、写真を加工し、押しのけてカメラに映りに行き、嫌われてはまたサボって海に行く。

やがて彼女は『昼めし旅』（テレビ東京）の常連旅人として、初対面の一般家庭の昼ご飯を覗かせてもらう姿で、画面の中に頻繁に現れるようになる。人懐っこさと幸せそうに食べる表情が番組カラーにぴったりで、構えない佇まいがそのまま画面に残った。

そして2010年代後半からは、ドラマ出演が増えていく。だが、その「引っ張りだこ」のされ方がまた独特だった。

典型的なのは、バカリズム脚本『ホットスポット』（日本テレビ、2025年）で演じたホテルの清掃員だろう。初回でテレビを盗んでクビになる、という出落ちのような登場をしておいて、後の回でスナックに再登場。元同僚（市川実日子）が目の前にいると気づきながら、悪びれもせず泥棒姉妹アニメの主題歌「CAT'S EYE」を朗々と熱唱してみせる。

同じくバカリズム脚本『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ、2023年）で演じた、地元の同級生「ごんちゃん」もそうだ。金髪で足にはタトゥーという派手な見た目の同級生が、成人式後のカラオケで朗々とAIの「Story」を歌い上げる、絶妙にシュールな手触り。

見栄も嘘もある“小人物”の感触

肝心なのは、彼女が演じる人間くささが、嘘や見栄もちゃんと含んでいることだ。窃盗をしておいて元同僚の前でしれっとキャッツアイを歌う。金髪女性が場違いに感動ソングを真剣に歌い上げる。本人がアイドル時代に貫いていた「履歴書を盛る」「カメラを押しのけて映り込む」「サボって海に行く」と同じ、見栄も嘘もある“小人物”的な感触が画面の中の役にもにじむのだ。

ただし、彼女が「コメディだけの人」だと思っていると裏切られる。たとえば医療ドラマ『アンメット』（フジテレビ、2024年）で演じたベテラン麻酔科医は、若い主人公をあたたかく見守る、画面の重心の役。

共演の若葉竜也から「かっこいいっすね」と評されていた。コメディでの脱力感と、シリアスで沈める落ち着きの両方を往復できる俳優は、そう多くない。芝居の幅が広がっていなかったら、大きな役には手が届かなかっただろう。

こうして並べてみると、改めて気づく。野呂佳代という存在は、アイドル→タレント→俳優という、なかなか成功例の少ないジョブチェンジを、現在進行形で続けている、極めて稀な事例なのだろう。アイドル時代に積んだ場の読み、バラエティで身につけた人間観察を活かしつつ、俳優としての足元を着実に固めている。

憧れでもなく、カリスマでもなく、市井の女性

そんな彼女が出演しているのが、現在放送中の『銀河の一票』の月岡あかり役だ。

憧れの対象ではなくカリスマでもない、夜の街でスナックを切り盛りする市井の女性。野呂本人の「壁にぶつかり、悩み、都度考えながら、生きる道を探してきた」歩みが、そのまま、あかりという人物の佇まいに沁みている。

物語の中で、星野茉莉（黒木華）が街でたまたまあかりに出会い、彼女を都知事候補に擁立しようと奔走するところから動き出す。茉莉が描く理想は「上から導く」存在ではない。あかりに向けて茉莉が懇願するように語る言葉――「上じゃなくて、前です」「同じ地面に足をつけて、同じ景色の中で、同じ気温を感じながら、同じ道を歩くんです」。最初は突拍子もない話として保留したあかりも、やがてその思いを引き受ける。

あかりが店を継ぐことになった出会いは10年前、死を選ぼうとして屋上に立っていたあかりに、当時のスナックのママ（木野花）が声をかけたこと。「生きてると、甘いことしょっぱいことあるよね、どっちかが続いちゃったりしてさ、順番に並んでくれてたらいいのにね」。交互に来てくれれば人は耐えられる。だがどちらかが続いてしまう時、人は一人では破綻しかける――。

そんなママ自身もまたその時、不幸が重なって死を選ぼうとしていたのだということが後にわかる。互いの「闇」が、互いの「光」になり、後に認知症で施設に入った先代ママに代わって、あかりがその店を守り続けている。野呂佳代がアイドル時代の総スカンも、バラエティでのイジられの時間も、すべてを地続きに連れて生きてきた歩みと、不思議なくらい呼応している。

『銀河の一票』が様々な人物・場面を通して描いていくのは、「政治＝生活」という視点だ。後見人制度の壁や、車椅子であらゆる場所に行き、SNSで投稿しては「政略結婚ワイフ」と揶揄されつつも「障がい者＝見えない存在」でなくすための戦いをしている継母（小雪）、お嬢として育った茉莉が家と仕事を一度に失って家も借りられなくなること、非正規雇用で保険料も払えない若者――政治からこぼれ落ち、切り捨てられかけている人たちの姿が、次々と描かれる。

スナックの常連客のこぼす「政治の話はよくわかんないかな」「偉い人に頑張ってもらうしかない」「自分のことで精一杯だからね」もまた、その地続きにある。

政治の素人として政策を一から学び始めたあかりに、茉莉は「選挙で勝つには、約24％にあたる生活困窮者向けの政策は公約に入れないのが鉄則」と参謀から学んだ知恵を伝える。すると、あかりは素朴に問い返す。その24％の人が全員投票してくれたら勝てるんじゃ？――政治の世界しか知らなかった人たちからは出てこない発想だ。

きらびやかなスター街道を走ってきた人では出せない説得力

茉莉とその父が政治家として大切にしてきたのは、宮沢賢治の「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はありえない」という言葉だ。あかりは、政治の言葉ではなく生活の言葉で、その本質をつかんでいる。

あかりが立っているのは、上から救いの手を差し伸べる場所ではない。同じ地平で、自分も傷ついてきた者として、切り捨てられかけた人たちに手を伸ばす場所だ。中心ではなく端っこから出発し、押しのけたり押しのけられたり、嘘をついたりサボったりしながら、それでも辞めずに必死で生きてきた野呂佳代だからこそ、「同じ地面に足をつけて、同じ景色の中で、同じ気温を感じながら、同じ道を歩く」という台詞が、画面の外まで届く。

きらびやかなスター街道を走ってきた人では出せない言葉の説得力を、野呂佳代の存在が保証している。だからこそ彼女はいま引っ張りだこなのだ。

（田幸 和歌子）