【ニュータウン・スクエア（米ペンシルベニア州）＝平沢祐】男子ゴルフの今季メジャー第２戦、全米プロ選手権は１７日、ニュータウン・スクエアのアロニミンクＧＣ（パー７０）で最終ラウンドが行われ、１１位から出た松山英樹は５バーディー、７ボギーの７２で回って通算イーブンパーとなり２６位だった。

久常涼は１オーバーの３５位、比嘉一貴は７オーバーの７０位。９アンダーのアーロン・ライ（英）が初優勝を果たした。

前日まで強かった風は穏やかで、強い日差しが照りつける中、松山は首位と４打差の逆転優勝に望みをつないだ位置でスタートした。２番で幸先良くバーディーを奪うと、３番はボギーとしたが、４、５番で連続バーディー。「いい感じ」。手応え十分で、追い上げ態勢に入ったかに見えた。

今大会、不安を抱えたままドライバーを打つなど、松山の調子は決して良くなかった。７番以降はその状態がプレーに顕著に表れるようになった。安定感を欠き、後半の１１、１２番でこの日２度目の連続ボギーをたたいて「気持ちが切れた」。残りのホールは「回ってるだけ」だった。

ただ、最終日の途中まではリーダーボードの上部に松山の名前が表示されていた。悔しさもあるが、実力の一端は示せた。「できれば寒くて風が吹いてほしかった。吹き荒れてくれる方がみんな（スコアが）伸びない。そんな都合良くはいかないですね」。厳しい戦いを終えてホッとしたのか、冗談っぽく笑った。（平沢祐）

久常「これだけ団子だと」

久常は４番までに３バーディーと好調な滑り出しを見せたが、後半は悔しいパットがあるなど思うような展開に持ち込めず。それでも、何とか二つスコアを伸ばして最終日を終えた。今大会、首位で発進して注目を集めた２３歳。「これだけ団子（状態）の試合だと、１打２打で順位が大きく変わる」とかみしめていた。