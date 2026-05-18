１８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、看護婦養成所の寮の食堂風景が描かれ、１５日放送の「あさイチ」で、華丸大吉の大吉が指摘していた考察の答えが明らかになった。

この日の「風、薫る」では、侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）の看護をりん（見上愛）がすることになるも、相変わらず千佳子は心を開かず、脈も取らせてくれない。りんが「お通じは？」と聞くと「恥を知りなさい！」と真っ赤になって激怒した。

夕食の席でりんは悩みを打ち明けると、「他人に体を触られるのがおいやなのでは」「ましてや胸だから」などの意見が。食堂のテーブルは８人がけで、いつも１席空いていたが、この日は英語教員で寮の舎監でもある松井（玄理）が座って一緒に食事。「私も他人に体を触られるのはそれだけで緊張します」などと話していた。

このいつも空いている１席について、大吉が１５日の「あさイチ」内で、「あの席がいつも空いている。もう一人、（看護婦見習いが）増えるのではないか」という主旨の考察を繰り広げており、鈴木奈穂子アナを驚かせていたが…。

空いている１席は松井のものだったことが分かり、ネットでも「看護師養成所の食堂 大吉先生の指摘に慌てて撮り直したのでは疑惑ｗｗ」「大吉さん、８番目の席埋まってますよ！」「大吉さんが気にしていた空いている席は、先生用のようだ…」「８番目の席に先生がシレッと座っている」などの声が上がっていた。