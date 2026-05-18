フォークシンガー松山千春（70）が17日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。「キレました」と独特の表現でライブを終えた感想を語った。

松山は現在、春の全国ツアーを開催中。12日には岡山県倉敷市、14日には広島市でライブを行った。

「正直言って、倉敷でキレました。これキレたっていうのは、何て言うんでしょう。自分でも抑えがつかなくなった」と切り出した。

「アンコールに入ってですよ？ 倉敷のお客さんがアンコールに対する情熱がすごかったんだ。そしたら私も一緒になって乗っていかなきゃと。キレちゃったんですよ。普段やってるアンコールの曲も変えたりしながらね。歌わさせていただきましたけどね」と語った。

そして「その流れで今度、広島に行きましたからね。また広島のアンコールにもキレちゃいましてね。この倉敷、広島は冗談抜きに舞い上がり過ぎたのか、ホテルに帰って飯も食いたくない。取りあえず横になりたい。疲れたなぁ、みたいな」と語った。さらに「本当に充実した、倉敷、広島になったとつくづく思いましたね」と続けた。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。