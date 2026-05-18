NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）第19話が17日放送され、世帯平均視聴率は10・9％だったことが18日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は6・4％だった。

大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。

第19回あらすじは、信長（小栗旬）は嫡男（ちゃくなん）・信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるが、作戦を巡り勝家と対立してしまう。一方、慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、小一郎（仲野太賀）は彼女がひそかに足を運んでいるという村へ向かう。そこで小一郎は、慶がひた隠しにしていた悲しい過去を知り−。

＜「豊臣兄弟！」視聴率 世帯・個人＞

◆第1回 13・5％、8・2％

◆第2回 12・2％、7・2％

◆第3回 12・9％、7・4％

◆第4回 13・1％、7・7％

◆第5回 12・5％、7・5％

◆第6回 11・8％、6・9％

◆第7回 10・9％、6・4％

◆第8回 12・1％、7・3％

◆第9回 10・4％、5・9％

◆第10回 12・1％、7・4％

◆第11回 11・4％、6・6％

◆第12回 11・6％、6・9％

◆第13回 11・8％、6・9％

◆第14回 12・2％、7・3％

◆第15回 11・6％、7・8％

◆第16回 11・9％、6・9％

◆第17回 10・4％、6・1％

◆第18回 10・7％、6・3％

◆第19回 10・9％、6・4％