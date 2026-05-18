大阪マリオット都ホテルは、英国発コスメ・ファッションブランド「マリークワント」とコラボしたアフタヌーンティー「Sky Bloom Afternoon Tea」を5月1日から6月30日まで提供する。

マリークワント「MIZUIRO COLLECTION」をイメージし、水色を基調としたデセールと英国伝統スタイルのセイボリーを用意した。ライチソルベを合わせた薔薇香るギリシャヨーグルトのエスプーマに加えて、デセールはダージリンティーのムース、バタフライピージュレとパンナコッタ、ブルーポピーシードのスコーン、マリークワントのアイコンをモチーフにしたヴァローナショコラのクッキーサンドなどを、セイボリーはサーモンときゅうりのサンドウィッチ、ライム香るメロンスープ、ハチミツ風味のチーズムースなどをそろえた。ドリンクは水色のシロップを注いで楽しむエルダーフラワーの甘みを生かした一杯に加えて「JING TEA」を含む専用リストから好きなだけ選べる。来店者にはマリークワントのコンパクトミラーとマリークワントで使えるクーポン券、マリークワントの日やけ止めを数量限定でプレゼントする。

場所は19階「LOUNGE PLUS」。提供時間は午前11時半から午後5時までの120分制。料金は8,500円、税・サービス料込。