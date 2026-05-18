日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「撞木鮫」という漢字を読めますか。「撞」は音読みで。

難易度：★★★★★

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：シュモクザメ

撞木鮫は、シュモクザメ科に属するサメの総称で、世界の暖かい海を中心に広く分布しています。種類によって大きさや生態は異なりますが、代表的なものでは全長3mを超えるものもあり、なかには5m近くに達する大型種も存在します。

ハンマーヘッドシャークとして知られ、英語の名の通り、まるで金槌のような形をした頭を持っています。日本語の「撞木」という言葉も、寺院で鐘をつく際に使われる木製の道具を指しており、その形状がよく似ていることからこの名がつけられました。

撞木鮫は食用として扱われることもあり、身はやや水分が多く独特の匂いが出やすいため一般的な食材とは言い難いものの、鮮度のよいものは適切に処理することで食べることができます。地域によっては練り物の原料や加工品として利用されることもあります。

また、ほかのサメと同様にフカヒレの原料として利用されることもあり、地域によっては資源の減少が問題視されています。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】食べ物当て「撞木鮫」 ハンマーがついています（2枚）