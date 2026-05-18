脳科学者の中野信子先生が子どもの「感情のコントロール」について教えます。

■「持っているカードをどう使うかで、人に愛されるかどうかが決まります」

感情をコントロールできると、「学業優秀」になり、「習い事も上達」し、「失敗しない子」になる、と思っていませんか。完璧に感情をコントロールできて、常に冷静で正確……、これを求めると、AI（人工知能）には勝てません。

では、人間の価値はどこにあるのかというと、実は、失敗しても、弱点があっても、「この人ともっと一緒にいたい」と思われること、つまり、人から愛される力があること、ではないでしょうか。この人といると楽しい、雰囲気が明るくなる、力になってあげたいと思わせる、そんな力です。それには、完璧な人であるよりも、多少、欠点や弱点があるほうがいいかもしれません。

人には、それぞれ「強み」「弱み」があります。カードに例えると「強いカード」「弱いカード」ということになるでしょうか。親としては、なるべく「強いカード」を育ててほしいと思いますよね。「体格がいい」とか「足が速い」とか「勉強ができる」とか。でも、子どもが持っているカードは、化けます。「成長が早かったけれど、小学校高学年で止まった」「新幹線の種類、全部言えていたのに、もう興味がない」とか。逆に、それまで弱みだと思っていた部分が強みに変わることも。「モジモジしていたけれど、周りを思う優しい子だった」のように。ですから、「この子はここが強い」と早めに決めてしまうと、もったいないことになります。まだ眠っている力が育つことを阻害することにもなりますから。これさえあれば一生安泰などというカードは、存在しません。

親としては、「強いカードを持て」というのではなく、「持っているカードをどう使うか」を教えてやることが必要なのではないでしょうか。その使い方によって、人を楽しませたり、人から愛されたりすることが可能になります。

一見、弱みに見えるカード、たとえば「すぐ泣く」「けんかに弱い」というカードは、使いようによっては、共感を得やすく、周りから助けてもらえるカードになります。実際、「最初に泣く人が、けっきょく自分の思い通りにさせる」という結果も出ています。

また、強いカードを持っていても使わない、という方法もありです。「せっかくいい体をしているのに、スポーツ選手ではなくお笑いの道へ行く」だっていいのです。愛されさえすれば。

※本稿は、『プレジデントFamily2026春号』の一部を再編集したものです。

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中野 信子（なかの・のぶこ）

脳科学者、医学博士、認知科学者

東京都生まれ。脳科学者、医学博士。東日本国際大学特任教授、京都芸術大学客員教授、森美術館理事。2008年東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻博士課程修了。脳や心理学をテーマに研究や執筆の活動を精力的に行う。著書に『世界の「頭のいい人」がやっていることを1冊にまとめてみた』（アスコム）、『サイコパス』（文藝春秋）、『毒親』（ポプラ社）、『新版 科学がつきとめた「運のいい人」』（サンマーク出版）、『エレガントな毒の吐き方』（日経BP）、『脳科学で解き明かすあの人の頭のなか』（プレジデント社）など。

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（脳科学者、医学博士、認知科学者 中野 信子 構成＝大島七々三 イラストレーション＝深川 優）