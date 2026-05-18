「MIKI IMAI DREAM TOUR FINAL AT BUDOKAN 2004」

今井美樹が歌手デビュー40周年を迎えた。1986年のデビュー以来、「PIECE OF MY WISH」「PRIDE」をはじめ、時代を越えて聴き継がれる楽曲を届けてきた彼女の歩みを振り返るうえで、あらためて見返したいのが「MIKI IMAI DREAM TOUR FINAL AT BUDOKAN 2004」と「MIKI IMAI 20th Anniversary Concert "Milestone"」だ。歌謡ポップスチャンネルでは、40周年特集としてこの2本のライブを放送する。

まず「MIKI IMAI DREAM TOUR FINAL AT BUDOKAN 2004」で印象に残るのは、武道館という大きな会場を自然に包み込んでいく今井の歌声だ。2004年に行われた全国ツアー「IMAI MIKI DREAM TOUR 2004」の最終公演として開催されたこのステージには、布袋寅泰、今剛、KUMA原田、山木秀夫らが参加。バンドの音は華やかで、ライブ全体にも大きなスケール感がある。だが、今井の歌はそこで必要以上に力まない。強く押し出すのではなく、豊かな演奏の中にしなやかに乗りながら、会場の空気を少しずつ自分のものにしていく。その軽やかさと自然体の佇まいが、このライブの大きな魅力になっている。

布袋寅泰ら豪華ミュージシャンとの共演も見どころの「MIKI IMAI DREAM TOUR FINAL AT BUDOKAN 2004」

「PARTY TIME」「Another One」「Somethin' Else」「Travellin' Woman」と続く序盤から、ライブには明るく伸びやかな空気が広がっていく。今井の歌は、観客を強く煽って盛り上げるというより、楽曲の心地よいリズムに乗せて、会場を少しずつ温めていくように響く。「DRIVEに連れてって」や「微笑みのひと」でも、その魅力はよく表れている。都会的で洗練されたサウンドでありながら、どこか親しみやすく、聴き手との距離が遠くならない。華やかさと自然体のやわらかさが同居しているところに、今井の歌の魅力がある。

この武道館公演の中でも、やはり「PIECE OF MY WISH」と「PRIDE」は大きな存在感を放っている。どちらも今井を代表する楽曲だが、このライブでは、ヒット曲としての安心感だけでなく、2004年の今井が歌うからこその新鮮さがある。2004年の今井が、今の自分の声で改めて届けているからこそ、新鮮に響くのだ。

「MIKI IMAI 20th Anniversary Concert "Milestone"」

一方、「MIKI IMAI 20th Anniversary Concert "Milestone"」では、武道館公演とは違い、歌手として重ねてきた時間がより前面に出ている。2007年3月18日、東京国際フォーラム ホールAで行われたこの公演は、20周年を迎えた今井が、これまで歌ってきた曲や歩んできた道のりを、一つひとつ確かめるようなライブだ。

前半に並ぶ「夢」「夢の夜」「初恋のように」「去年は、8月だった」「未来は何処?」からは、今井が歌の中でさまざまな時間をたどっているような印象を受ける。恋の記憶や若い頃のまぶしさ、迷い、未来への問いが、彼女の声を通して自然につながっていく。20周年ライブというと代表曲を中心に華やかに振り返る構成を想像しがちだが、「Milestone」は少し違う。これまで歌い続けてきた時間を見つめながら、その先へどう進んでいくのかを確かめるようなライブになっている。

「MIKI IMAI 20th Anniversary Concert "Milestone"」

この公演で聴く「PRIDE」や「PIECE OF MY WISH」も、武道館公演とは少し違って聞こえてくるのも興味深い。2004年の武道館では、大きな会場へ伸びていくような開放感が印象的だったが、20年歌い続けてきた今井の歩みを踏まえて見てみると、曲そのものは変わらなくても、歌う時期やステージが変わることで、聴こえ方は少しずつ変わってくるのに気づく。

40周年という節目にこの2本を見返すと、今井が長く愛されてきた理由も見えてくる。今井は、時代ごとに大きく姿を変えてきたというより、自分の歌の魅力を少しずつ深めながら歩んできたアーティストだ。透明感のある声、品のある表現、日常の感情をすくい上げる歌い方。その積み重ねがあるから、代表曲も懐かしさだけで終わらず、今聴いても自然に心へ届く。40周年は、過去の功績を振り返るだけの節目ではない。今井が今も歌い続けていること、その歌が今も新しく響くことを確かめるタイミングでもある。

だからこそ、この2本のライブは単なる過去の映像としてではなく、今井の40年がどのように積み重なってきたのかを知る手がかりとして見てみると面白いだろう。代表曲の魅力はもちろん、節目ごとにその曲がどのように歌われ、どのように新しい表情を見せてきたのか。歌謡ポップスチャンネルの40周年特集で放送されるこのライブ映像は、今井の歴史を振り返ると同時に、今も歌い続ける今井の現在地を確かめる機会にもなるはずだ。

文＝川崎龍也

放送情報

「MIKI IMAI DREAM TOUR FINAL AT BUDOKAN 2004」

放送日時：2026年5月30日(土) 21:00〜

「MIKI IMAI 20th Anniversary Concert "Milestone"」

放送日時：2026年5月31日(日) 21:00〜

チャンネル：歌謡ポップスチャンネル

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