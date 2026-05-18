「ワシントンホテル」「ホテルグレイスリー」の総称である「WHGホテルズ」。2026年6月30日（火）までの期間、くまモンとの初コラボレーションイベントを実施します！

熊本県営業部長として全国を飛び回り熊本の魅力を発信しているくまモンが、東京・有明、大阪・なんば、宮城・仙台に出張！ コンセプトは、「WHGホテルズで熊本PRの作戦を立て、英気を養うくまモン。」初夏の季節、気分転換に可愛らしい空間を楽しむのにぴったりなスペシャルルームに宿泊できます。さらに、熊本県産の食材や郷土料理を紹介する朝食フェア「くまモンのおもてなし。〜熊本が誇る、自慢の味をおすそ分けだモン！」も登場！ 熊本の魅力をたっぷり感じることができます♪



くまモンの「ひみつの常宿」がコンセプトのお部屋に入ると、高さ約90cmのジャンボくまモンがお出迎え！ 黒板風の壁面には出張中のToDoリストが挙げられ、「熊本ばPRするモン！」と気合いたっぷりの書き込みも。ここでしか見られない”お仕事モード”のくまモンの日常をのぞき見できる特別な空間です。

宿泊者は朝食付き！ さらに、非売品アイテムを含む特典が付いてきます。限定目印チャーム、コースター、くまモンのフェイスマスク、観光パンフレットなど、日常から旅行先まで使えるアイテムが盛りだくさん♪



■くまモンコラボレーションルーム「熊本県営業部長のスペシャルルームだモン！」

対象施設：WHGホテルズ3施設／各1室（ツインルーム）

住所：・東京ベイ有明ワシントンホテル（東京都江東区有明3-7-11）

・ホテルグレイスリー大阪なんば（大阪府大阪市浪速区元町1-4-4）

・仙台ワシントンホテル（宮城県仙台市青葉区中央4-10-8）

期間：2026年5月18日（月）〜6月30日（火）チェックインまで

料金：平日3万円／土曜・休前日4万円

※1室1泊朝食付、サービス料・宿泊税込、1名利用・2名利用ともに同額



全国の「WHGホテルズ」では「早起きしたくなる、朝ごはん。」をコンセプトに、季節や地域に合わせて手作りにこだわった40メニュー以上の朝食ビュッフェを楽しめます。

今回は、全28施設で熊本県産の食材や郷土料理を紹介する朝食フェア「くまモンのおもてなし。〜熊本が誇る、自慢の味をおすそ分けだモン！」を開催。熊本県産の旬のジューシーなトマトに阿蘇産バジルを利かせたドレッシングを合わせたサラダや、ひと口サイズで食べやすい熊本名物「辛子れんこんボール」、熊本でおなじみの「元気納豆」など、熊本の素材そのままのおいしさを味わえます♪



■熊本朝食フェア「くまモンのおもてなし。〜熊本が誇る、自慢の味をおすそ分けだモン！」

対象施設：WHGホテルズ28施設

・ワシントンホテル18施設（新宿、秋葉原、東京ベイ有明、立川、横浜桜木町、木更津、仙台、山形七日町、山形駅西口、会津若松、郡山、いわき、燕三条、宝塚、関西エアポート、関空泉大津、広島、佐世保）

・ホテルグレイスリー9施設（新宿、田町、銀座、浅草、札幌、大阪なんば、京都三条、那覇、台北）

・ホテルフジタ福井

期間：2026年5月18日（月）〜6月30日（火）



愛らしいくまモンとおいしいグルメで、熊本の魅力をたっぷり体験できるイベント。期間限定なのでお早めにご予約を！

Text：税所奈津子

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