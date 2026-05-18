櫻坂46（提供写真）

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【モデルプレス＝2026/05/18】6月10日に発売される櫻坂46の15th Double A-side Single『Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”？』の新ビジュアルと配信ジャケットが公開となった。

【写真】櫻坂46新シングル、配信ジャケット写真

◆櫻坂46新シングル、森田ひかるがセンターに


今作は坂道グループとしては“初”となる両A面シングルとなり、両楽曲とも二期生・森田ひかるがセンターに座る。表題曲としては11thシングルの『UDAGAWA GENERATION』以来のセンターとなる。今作の新ビジュアルでは、ベージュやブラウンを基調としたシックな装いで、メンバーが凛とした佇まいを見せている。また、今回の新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開となった。それぞれのメンバーの魅力が存分に伝わる映像に仕上がっている。

さらに、5月19日0時より、「Lonesome rabbit」のMUSIC VIDEOが公開、同時にストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタートする。MUSIC VIDEOは、YouTubeでプレミア公開される。どのようなMUSIC VIDEOになっているのか。先月MUFGスタジアム（国立競技場）で開催された5th YEAR ANNIVERSARY LIVEでは、7月から全国6都市12公演のアリーナツアー、そして11月には“6th YEAR ANNIVERSARY LIVE”を千葉県・ZOZOマリンスタジアムにて開催することも発表となった。そして2023年より精力的に活動してきた海外での活動が実を結び、坂道グループ“初”となるアジアツアーの開催も2027年に予定していることが発表となっている。（modelpress編集部）

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