俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第１９話が１７日に放送され、世帯平均視聴率が１０・９％となったことが１８日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１３・５％でスタート。第２話は１２・２％、第３話は１２・９％。第４話は１３・１％。第５話は１２・５％。２月８日は衆院選の開票速報で放送休止し、２週ぶりの放送となった第６話は１１・８％。第７話１０・９％、第８話１２・１％。第９話１０・４％。第１０話１２・１％。第１１話１１・６％。第１２話１１・４％。第１３話１１・８％。第１４話は１２・２％。第１５話は１１・６％。第１６話は１１・９％。第１７話は１０・４％。第１８話は１０・７％と推移。今回の個人視聴率は６・４％だった。

仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下克上サクセスストーリー。

第１９話は「過去からの刺客」。信長（小栗旬）は嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるが、作戦を巡り勝家と対立してしまう。一方、慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、小一郎（仲野太賀）は彼女がひそかに足を運んでいるという村へ向かう。そこで小一郎は、慶がひた隠しにしていた悲しい過去を知り…と展開した。

劇中では変ぼうした美人女優も話題に。慶（吉岡里帆）の亡夫の父である堀池頼昌（奥田瑛二）の絹役を演じた女優の麻生祐未。顔を汚して別人のようになり、ネットは「老けメイクで印象ガラリ」「この演技が上手い女優さん誰だろうと思って、よーく顔を拝見したら、なんと麻生祐未さん！」「麻生祐未は老けメイク？」「一瞬誰だかわからなかった？」「麻生祐未さんの演技すげえ」「奥田瑛二と麻生祐未か３０年前のトレンディ俳優さん達」「麻生祐未さんには見えなくて、よーく見たらやっとわかってびっくりしました」「老けメイクと演技に心が鷲づかみ」と熱演に圧倒されていた。