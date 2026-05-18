◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ決勝最終第３戦 大阪ブルテオン ３―０ サントリー（１７日、横浜アリーナ）

２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝で、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂが初の頂点に立った。１勝１敗で逆王手をかけて迎えた最終決戦で連覇を狙ったＲＳ１位の王者・サントリーを３―０で破り、２勝１敗で“下克上”を果たし、前身Ｖリーグを含めれば、７季ぶり７度目の栄冠に輝いた。

今季限りで現役引退する３９歳のオポジット・清水邦広は、優勝後のコートでチームメートから３度胴上げされた。「すごくうれしかった。優勝できて本当に良かった。試合を見ていてギアが上がって頼もしい後輩たちだった。これだけ重圧の中で自分たちのプレーを出せることは素晴らしかったです」と有終Ｖに浸った。バレーボールを始めて約３０年。超満員１万２１８９人の大観衆に見送られ、選手生活に別れを告げた。

決勝は出番がなかったが、日本代表では清水の背番号１を引き継いだ後輩で、同じ左利きのオポジット・西田有志の活躍に胸が熱くなった。第３セット、マッチポイントから西田の強烈なサービスエースで決着。ＭＶＰに輝いた１３歳下の後輩に対し「彼の今日のここぞという時の集中力やプレーはずば抜けている。西田は自分を犠牲にしてもチームを勝たせる。今季を通してものすごく成長しました」とたたえた。

男子バレーの試合の観客席が埋まらない“不遇の時代”も知る。それだけに連日１万人を超えたアリーナを見渡し「僕たちの若い頃はお客さんがいない時代もありました。これだけＳＶリーグが注目されることは想像もしていませんでした」と胸がいっぱいになった。「これも選手、運営の頑張りもそう、代表が結果を残してくれているのも要因。これが当たり前じゃない。気持ちのこもったプレーをしないと（観客は）減ると思うし、熱いバレーを繰り広げることが大事」と説いた。

２００８年北京五輪に主力として出場し「ゴリ」との愛称で親しまれた。「これでプレーが終わると思うとふとした時にさみしくなる」と名残惜しい気持ちもある。現役引退後、立場は変わるが、バレーボールには関わっていくそうで「今の（人気の）状況はすごく恵まれています。ただ、これを単年で終わらせないで、これから先長い間、バレーボールが注目されるように、どんどん魅力を発信していきたい」。“ゴリ”のパワー自慢は後輩・西田に託し、競技の発展に力を注ぐ。