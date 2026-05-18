【書評】『タリバンの世界秘密学校の少女たち』／川上珠実・著／毎日新聞出版／1540円

【評者】武田砂鉄（フリーライター）

2021年、約20年ぶりにアフガニスタンの実権を握ったイスラム主義組織タリバン。本書は「駐留米軍の撤収後、国際社会から忘れられようとするこの国で、女性たちの声に耳を澄ませたい」と考えた新聞記者によるルポルタージュだ。

タリバンは女性の権利を厳しく制限してきた。日本人の女性記者として現地に入ると、思いの外、簡単に取材許可証が出たが、現地取材のために雇っている助手から言われたのは「この国では誰も信用しないこと」

タリバンに隠れて少女たちが勉強を続ける「秘密学校」を訪ねる。40平方メートルほどの部屋に、約30人が肩を寄せ合っている。机や椅子はない。なぜ勉強したいと思うのかとの問いに対する答えは、「自分たちが暮らしている社会や自分たちがもっている権利について学び、広い視野をもちたい」。その権利を押さえつけてくる社会で、このすし詰めの教室は解放への道なのだった。

女性たちは隠れているだけではない。街頭デモを展開する女性グループのリーダーは、ブルカで全身を覆わずに取材に応じた。隠れずに街に出て、デモを繰り返した。デモに参加した別の女性は自動小銃を肩に担いだ男性たちに問い詰められた。恐怖を感じつつも「なぜ、私たちと話をしてくれないのですか」「私たちは、あなたたちの国の女性で、国民の半分です」と返すと、男性たちは黙り込んだ。

中東情勢が混乱し続けている。為政者の目を借りながら考えるのか、地べたの目を想像するのかで、見え方が大きく異なる。大文字の「国際情勢」ではなく、「目の前の一人一人が何を経験し、何を考えていまを生きているのかということに丁寧に向き合おう」と考えたという本書の視点は、為政者の語りに溢れてしまった現在をひっくり返し、遅ればせながら考え直すきっかけにもなるのではないか。

※週刊ポスト2026年5月29日号