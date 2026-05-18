【書評】『ある言語学者の事件簿』／谷口ジョイ・著／くろしお出版／1870円

【評者】川添 愛（言語学者・作家）

笑える文章を書く人の中には、本人も面白い人が多い。その中でも、著者の面白さは群を抜いている。お会いしたことはないが、そう断言できる。

著者は三児の母でもある言語学者。静岡の北方で話されている井川方言を研究している。アメリカ人の父と日本人の母を持ち、日本で育ったが、見た目が外国人ゆえに「日本語が上手ですね」と言われ、名前の「ジョイ」ゆえに男性だと勘違いされる。熱烈なベイスターズファンで、座右の銘は「横浜優勝」。キャラ立ちがすごくて何が何だかよく分からないが、もっとも尊敬する人物は高田純次というから信頼できる。

本書ではそんな著者が、ふだんの研究生活や言語学者になるまでの経緯を語っている。何しろ本人が面白い上にサービス精神が旺盛なので、ずっと笑わされっぱなしである。また「事件簿」というタイトルにふさわしく、ハプニングにも事欠かない。車の中で方言のテープを聴いているだけで職質を受けたり、ラマダンに挑戦したら逆に体重が増えたり、オーストラリアのホームステイ先が「車庫＆屋根裏」だったりと、何か「持ってる人」であるのは間違いない。

つい「笑い」に目が行きがちだが、言語学者、そして研究者全般の苦難と悲哀の描き方が圧倒的に上手いことも指摘しておきたい。まともな研究者はみな修業時代に地獄の何層目かをくぐり抜けているし、さらに言語学者は世間から「無益」「無意味」と心ない言葉をぶつけられる。その苦しみを生々しく、それでいて笑える形で読ませるのは、なかなかできることではない。研究者はみな読みながら笑い泣きすると思う。

言語学に興味のある人、研究者のリアルを知りたい人は読んでほしいし、映画関係者がいたら映画化してほしい。その際のキャッチコピーは「全言語学者が泣いた」でお願いしたい。

※週刊ポスト2026年5月29日号