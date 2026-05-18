1980年のデビュー以来、ドラマ、映画を中心に活躍を続けるベテラン人気俳優の内藤剛志氏が、『週刊ポスト』にて日々の思いを正直に綴るコラム連載「多面体道理論」。自身はデジタル全般には比較的強いという氏が、日々進化するネットやスマホとの付き合い方に悩む人に向け、前向きなアドバイスを送ってくれた。

＊ ＊ ＊

取材で話すと、驚かれることがあるんです。それは何かというと、ひとりで食事に行くこと。例えば地方ロケの場合、夕食はスタッフ、キャスト全員で食事をするのが決まりごとだったりしますが、ひとりで食べることも。

もしかすると、驚かれる人たちは僕がスタッフにガードされながら食事に出掛けるイメージを持たれているのかな（笑）。そんなことはなく、家族や事務所のスタッフが一緒でないときは、おひとり様の食事を楽しんでいます。

その際、僕が驚いてしまうのはスマホオーダ―など、お店のデジタル化が普及していることなんです。今やテーブルの上に置かれているQRコードをスマホのカメラで写し、注文するのは当たり前の世界になっています。

昔から僕はデジタルに親しむ環境にいたせいか、戸惑ったりはしませんけど、高齢の方の中には、そういった手続きを苦手にしている人たちがいます。たぶん、操作に関してカタカナ表示が多く、失敗したらどうしようとか、親切に教えてくれる人がいないせいで、余計に苦手意識が強くなったのでしょう。

そんな人たちをデジタル弱者と呼ぶみたいですが、僕は弱者という言葉が好きではありません。というか、自分はどうせ弱者だから、と諦めてしまう姿勢に疑問を持ってしまうのかも。

その昔、ヤクルト、楽天など弱小チームを率いた野村克也監督が「弱者は常に謙虚である。自分の足りないところを理解し、同時に長所もつかんでいる。だから、短所よりも長所を見据えていけば、必ずや最後に勝つ！」と選手たちを鼓舞していたとか。

デジタル弱者と呼ばれている人たちもそう。ネットやスマホがどんどん進化しているからといって、置いてきぼりだと嘆かず、自分は逆にアナログの人と人の触れ合いを大事に、その手触りを深めていきたいと胸を張っていればよいと思います。

報道によれば、タブレットによるデジタル教科書を推進していたフィンランドが、それだと読み込みが浅くなるなどの理由により、再び紙の教科書に回帰しているようです。

要するに、デジタル偏重が絶対的に正しいわけではなく、その抜け穴をデジタルが苦手な人たちが埋めていくようになると、より豊かな社会に近づけるのかもしれませんね。

【プロフィール】

内藤剛志（ないとう・たかし）／1955年、大阪府出身。1980年に『ヒポクラテスたち』で映画デビュー。以後、ドラマ、映画を中心に活動、1995年から2001年にかけて27クール連続ドラマ出演の日本記録を樹立。6月12日より『劇場版 旅人検視官 道場修作』がTOHOシネマズ日比谷ほか、全国で劇場公開される

※週刊ポスト2026年5月29日号