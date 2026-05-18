1978年に競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の三冠牝馬をはじめ、多くの名馬を育てた国枝栄氏。今年2月に定年を迎えた氏が、華やかで波乱に満ちた競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴る「週刊ポスト」のコラム連載「人間万事塞翁が競馬」。今回は、厩舎での年が離れたスタッフ達との人間関係についても明かしてくれた。

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この時期は毎週のようにGIレースが行なわれており、競馬場は大いに賑わっているようだ。今週末はオークス、そして来週はいよいよダービーと、春競馬のクライマックス。昨年は国枝厩舎からも大阪杯に2頭出走して、うち1頭は1番人気に推され、その後ヴィクトリアマイルや安田記念にも出走馬があった。だが、そんなことも、もうはるか昔のことに思える。

調教師時代はほとんど毎週末どこかの競馬場に行っていたが、厩務員として働くようになってから、担当馬の出走がない週末はトレセンで厩舎作業を行なっている。競馬開催日はトレセンの馬場が開くのが平日より早いので、まだ暗いうちからの出勤となり、いつもと同じように馬房の掃除から始まって調教に出る支度をする。

小島茂之厩舎の馬が出るレースは残っているスタッフと一緒に中継を観て応援することもあるけれど、それ以外は結果を確認するぐらい。レースをじっくり見る暇もないし、その日のメインレースは何だったかとか、GIレースでどんな馬が人気になりそうだというのも全然分からなくなっている。

年を取って新たな職場で働くとなると、上司が年下だったりするので人間関係に不安を感じるケースもあるだろう。ただ、私は人間相手の仕事をするのではなく、馬のために働くわけで、そういったことは全く気にならない。

厩務員としてはキャリアが最も浅い新人だが、年はもちろん一番上。スタッフは50代が一人いるけれど、あとはみんな若い。ケガをしないように気遣ってくれることはあるが、別段特別扱いされないのが心地いい。戸惑っていると指示を出してくれるし、機器の使い方などは気軽に教えてくれる。みな「馬中心」という考え方がしみついている気持ちのいい仲間たち――国枝厩舎で私を 支えてくれた助手の息子さんがいたり、来年デビュー予定の競馬学校の騎手候補生も研修中だったりする。親子どころか孫といってもいいような同僚だ。

私のことは「クニさん」とでも呼んでくれと言ったのだが、彼らからしたらやはりためらいがあるのだろう。「国枝センセ」って呼ばれて、それで私も返事しちゃうけど、それも徐々に変わっていくと思う。

小島調教師も「何か気づいたこと、こうした方がいいと思ったことがあったら教えてほしい」と言うけれど、とりあえず郷に入れば郷に従えで小島厩舎の一員になれることが目標だ。

月曜日が休みで、先日は藤さん（元調教師の藤沢和雄氏）とゴルフに行った。「これから厩務員として働こうとする調教師のためにも頑張らないといけないよな」と発破をかけられたよ（笑）。

※週刊ポスト2026年5月29日号