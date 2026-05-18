ひんやりシャツシャワー×ハローキティ限定デザイン♡夏の涼感対策に注目

夏の定番冷感アイテム「ひんやりシャツシャワー」から、数量限定の「ハローキティ」デザインが登場♡2026年4月より、一部バラエティショップと公式オンラインストアにて発売されています。発売15周年を迎えるロングセラーアイテムで、衣類やシーツにスプレーするだけで手軽にひんやり感を楽しめるのが魅力。かわいいキティデザインと一緒に、暑い季節を快適に乗り切れそうです♪

スプレーするだけで爽快冷感

「ひんやりシャツシャワー ストロング 無香料 ハローキティ」は、衣類やシーツにスプレーするだけで、気化熱とメントールの作用によりひんやり感を得られる涼感アイテムです。

特許冷感技術を採用しており、涼感は約30分～1時間程度持続。一度乾いても、汗をかくたびに再びひんやり感を感じられるのがポイントです。

通勤・通学前のシャツや肌着、アウトドア時の帽子やタオル、おやすみ前のシーツやパジャマなど、さまざまなシーンで活躍します。

無香料タイプなので、香り付きアイテムが苦手な方や香水を楽しみたい方にも使いやすい仕様です♡

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消臭＆除菌で夏を快適に

暑い季節に気になる汗臭や加齢臭にも注目。茶エキスと柿タンニンをダブル配合し、衣類についた気になるニオイを95%以上消臭してくれます。夏場は消臭スプレー代わりとしても活躍してくれる高い消臭力が魅力です。

さらに、99.99%以上の除菌効果も搭載。衣類や寝具にスプレーするだけで、身の回りの菌対策にも役立ちます。

毎日の生活に手軽に取り入れられるので、暑さ対策だけでなく清潔ケアも同時に叶えてくれる優秀アイテムです。

昨今の電気代高騰や猛暑対策としても注目されており、エアコンの使用を控えたい場面でも便利。手軽に節電対策ができるのもうれしいポイントです。

ハローキティ限定デザインに注目

今回登場した限定デザインは、「ベーシック」と「日焼け」のハローキティをあしらったキュートなパッケージ。持っているだけで気分が上がるような可愛らしさで、夏のバッグに忍ばせたくなるデザインです♪

製品名は「ひんやりシャツシャワー ストロング 無香料 ハローキティ（ベーシック＆日焼け）」、内容量は250mL。価格は1,320円（税込／税抜1,200円）です。

数量＆流通限定アイテムのため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。毎年人気のシリーズだからこそ、限定デザインは見逃せません♡

キティと一緒に夏を快適に♡

「ひんやりシャツシャワー ハローキティ」は、冷感・消臭・除菌を1本で叶える夏の頼れるアイテム。スプレーするだけの簡単ケアで、暑い日のお出かけやおうち時間を快適にサポートしてくれます。

かわいいキティデザインとともに、今年の夏はひんやり爽快な毎日を楽しんでみてはいかがでしょうか♡数量限定なので、ぜひ早めにチェックしてみてください。